Nichts von Krause gelernt? Zürcher Stadtpräsident sorgt für Bier-Überschwemmung

Am 8. Oktober begann in Zürich das Oktoberfest. Doch anders als in München lief das Anzapfen des ersten Bierfasses alles andere als perfekt ab.

Wenn alles klappt, spritzt kein einziger Tropfen auf die Umstehenden. Beim Zürcher Oktoberfest war das beim Anzapfen nicht der Fall. (Symbolbild)

Zwei feste Schläge und dann hieß es "Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn". Dominik Krause hat bei seiner Anzapf-Premiere als Münchner Oberbürgermeister im Schottenhamel zugeschlagen wie ein alter Hase.

Dominik Krause eröffnet erstmals das Oktoberfest mit dem Anzapfen des ersten Fasses Bier. © Sven Hoppe/dpa

Nicht ganz so perfekt lief dagegen das Anzapfen seines Zürcher Amtskollegen beim dortigen Oktoberfest Bauschänzli. Zunächst benötigte Stadtpräsident Raphael Golta satte sieben Schläge, bis der Zapfhahn endlich im Bierfass steckte und das Bier floss. Doch dieses Vergnügen währte nicht lange.

Anzapfen geht daneben: Zürcher Stadtpräsident sorgt für Bier-Überschwemmung

Denn so richtig fest und dicht steckte der Zapfhahn nicht im Fass. Plötzlich strömte eine riesige Bierfontäne aus dem Fass und sorgte im Bierzelt für eine Überschwemmung mit dem köstlichen Hopfensaft.

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Golta, auch liebevoll Gaudi Golta genannt, nahm das Missgeschick mit Humor und tauschte kurzerhand den Schegl mit einem Wischmopp und half mit einem Lächeln dabei, die von ihm verursachte Sauerei wegzuwischen. Musikalisch wurde das Ganze mit einem "Ein Prosit der Gemütlichkeit" der Festzeltband untermalt.

Raphael Golta kommt mit Löffel und Schüssel besser zurecht als mit Schlegl und Zapfhahn. © IMAGO/elyxandro cegarra

OB Vogel löste 1971 eine Bierfontäne aus

Vielleicht lädt ihn im nächsten Jahr Münchens OB Krause zu einem gemeinsamen Anzapf-Training beim Paulaner ein, damit 2027 das Bier in Zürich in den Maßkrügen landet und nicht im Wischeimer.

Golta muss sich aber nicht grämen, denn auch dem Münchner OB Hans-Jochen Vogel unterlief schon eine Anzapf-Panne. 1971 sorgte Vogel bei seinem letzten Anzapfen für eine legendäre Bier-Panne, als er beim vierten Schlag eine heftige Bierfontäne auslöste.