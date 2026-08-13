Nicht nur im Weinzelt: Nimmt dieser Trend jetzt in allen Bierzelten auf der Wiesn zu?

Champagner im Bierzelt? Längst keine Seltenheit mehr. Die Kufflers beobachten den Trend – und haben ihre Weinkarte für die Wiesn deutlich erweitert.

Eine Bedienung bringt Maßkrüge mit Bier in das Hacker-Festzelt – wird das jetzt immer seltener? Angeblich ist ein anderes Getränk immer gefragter.

Die Verkostung der sechs frisch gebrauten Wiesn-Biere gehört zu den alljährlichen Pflichtterminen für Wirte und Journalisten vor dem Oktoberfest. Klar, das Festbier steht im Mittelpunkt, aber viele Wiesngänger greifen auch gerne zu Champagner und Wein. Grund genug für die Familie Kuffler, Wirte des Weinzelts, die Aufmerksamkeit auch auf die edlen Tropfen zu lenken und die Presse zur Wiesn-Weinprobe einzuladen.

Zur Tradition werde dieser Termin wohl eher nicht, sagt Sebastian Kuffler der AZ. Anlass für die Weinprobe sei vielmehr, dass die Wirte heuer nach 15 Jahren neue Hausweine für ihre Restaurants erkoren haben. Der neue Pinot Blanc und der Pinot Noir Rosé kommen vom Weingut Markus Molitor an der Mosel. Ersterer wird heuer auch im Weinzelt die Hauptrolle spielen.

Neue Hausweine bei Kufflers – auch auf der Wiesn

Sebastian Kuffler hat zusammen mit seinem Bruder Stephan Kuffler und Chef-Einkäufer René Pfaff in den vergangenen Monaten viele Weine probiert. "Ein Hauswein sollte gut trinkbar sein", erklärt Sebastian Kuffler der AZ. Zudem sollte er eine "schöne Frische" und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Für die Touristen auf der Wiesn stehe freilich noch das Bier im Mittelpunkt, sagt Kuffler. Die Münchner sowie viele internationale Gäste würden sich aber freuen, im Weinzelt auch etwas anderes trinken zu können.

Markus Molitor (M.), Winzer des neuen Hausweins, mit Sebastian Kuffler (r.) und Chef-Einkäufer René Pfaff. © Daniel von Loeper

Generell gebe es auf der Wiesn eine Entwicklung hin zu mehr Champagner und Wein, ist sich René Pfaff sicher. "In vielen Bierzelten nimmt – ob offiziell oder unterm Tisch – der Konsum von Champagner zu", sagt Pfaff. Und dem wolle man als Weinzelt freilich etwas entgegensetzen. Deshalb hat Pfaff gleich die ganze Weinauswahl im Festzelt überarbeitet.

Wiesn-Besucher greifen immer mehr zum Champagner

Der neue "Aichberg Cuvée Blanc Riserva" mit Aromen von gelbem Steinobst und Bratapfel etwa passt offenbar gut zum deftigen Wiesn-Hendl, zu dem er an diesem Mittwoch gereicht wird. Er steht auf der neuen Wein- und Champagnerkarte, deren Auswahl Pfaff für die diesjährige Wiesn verdreifacht hat, wie er sagt.

Auch beim neuen Hauswein Pinot Blanc setzt man auf einen Wein, der sich gut mit verschiedenen Wiesn-Gerichten kombinieren lässt. Er besticht durch ein "elegantes und zartes, nahezu blumiges Bouquet" und passt laut Beschreibung hervorragend zu leichten Vorspeisen und Salaten oder eben zum klassischen Brotzeitbrettl.

Auswahl im Weinzelt verdreifacht

Winzer Markus Molitor, der den Familienbetrieb in der achten Generation führt und am Mittwoch ebenfalls dabei war, wird seinen eigenen Wein auf der Wiesn vielleicht gar nicht trinken können. Denn das Oktoberfest fällt regelmäßig in die absolute Kernzeit der Weinlese, sagt er.

In Kufflers Weinzelt auf der Wiesn liegt der Fokus freilich auf edlen Tropfen. © IMAGO/B. Lindenthaler

Die Gäste im Weinzelt dürfen sich derweil freuen: Sie haben eine deutlich größere Auswahl an Weinen und Champagner. Und sicher findet neben der Maß Festbier auch das eine oder andere Glas Pinot Blanc seinen Platz auf der Wiesn.