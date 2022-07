"Nicht mehr zeitgemäß": Das Café Mohrenkopf heißt ab sofort anders

Neuer Name auf dem Oktoberfest: Aus dem Café Mohrenkopf wird das Café Theres'. Auch auf der Speisekarte gibt es eine große Änderung.

München - Naschkatzen und Liebhaber von koffeinhaltigen Heißgetränken sind während der Wiesn hier am besten aufgehoben: Im kleinen Zelt "Zum Mohrenkopf" gibt es seit 1950 Kaffee-Spezialitäten, Süßes und auch das ein oder andere Glaserl Wein.

Doch das Café Mohrenkopf wird es künftig nicht mehr geben, zumindest den Namen suchen Wiesn-Besucher künftig vergebens. Wirtin Katharina Wiemes hat den Namen des Zelts geändert. An selber Stelle wie in den Jahren zuvor steht künftig das Café Theres'.

Ein Bild aus der Anfangszeit: Das Café Mohrenkopf im Jahr 1950. © imago/Michael Westermann

Namensänderung: "Große Freude und Überzeugung"

"Wir wollen Festhalten an Altbewährtem und gleichzeitig neue Herausforderungen annehmen. Mit großer Freude und Überzeugung stellen wir uns nun dem Neuen. Unser Café Mohrenkopf, das auf dem Münchner Oktoberfest eine feste Institution ist, hat einen neuen Namen: Café Theres'", heißt es auf der .

Der Name sei nicht mehr zeitgemäß, wie Wiemes gegenüber " " erklärte – deshalb nun die Neuausrichtung mit der Namensänderung.

Katharina Wiemes fand den Namen des Zelts nicht mehr zeitgemäß. © imago/Michael Westermann

Namensgeberin ist freilich Therese von Bayern, die Frau von Ludwig I. von Bayern. Das Areal auf dem die Hochzeit im Oktober 1810 stattfand, wurde später nach der Kronprinzessin Therese benannt – mittlerweile gemeinhin bekannt als Theresienwiese. "Genau diese Kronprinzessin verhalf nun auch unserem traditionsbewährtem Zelt zu seinem neuen Namen", schreiben die Verantwortlichen auf der Webseite.

Änderung auch auf der Speisekarte und der Fassade

Eine große Änderung wird es auch auf der Speisekarte geben: Statt des zuvor namengebenden Mohrenkopfs wird es künftig den "Theresientaler" geben, eine Lecker mit geschlagener Sahne und Glitter obendrauf.

Doch nicht nur auf der Speisekarte tut sich was, auch das Zelt an sich wird anders aussehen: Bisher war die Fassade in einem sanften Hellgelb samt Rosa gehalten. Das Rosa bleibt zwar, die Hauptfarbe ist ab der nächsten Wiesn jedoch ein kräftiges Dunkelblau. Im Inneren zieren Bilder der Königin die Wände. Die Theresienwiese hat damit nun also eine kleine Namenspartnerin bekommen.