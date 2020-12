Nachfolger für Wiesn-Zelt gefunden? Peter Reichert ist der Bräurosl-Favorit

Hacker-Pschorr sucht den Super-Wiesnwirt – und will das Ergebnis jetzt auch verkünden.

München - Erst sollte es zur nicht stattfindenden Wiesn verkündet werden, dann dauerte alles länger. Doch jetzt soll die Entscheidung, wer die Bräurosl auf dem Oktoberfest übernimmt (am besten in Kombination mit dem Donisl am Marienplatz) in dieser Woche fallen.

Nach AZ-Informationen plant Brauerei-Chef Andreas Steinfatt am Mittwoch die offizielle Verkündung. Hacker-Pschorr (gehört zu Paulaner) sucht den Super-Wiesnwirt. Wer wird's? Lockdown-bedingt sprangen in letzter Zeit immer wieder heiß gehandelte Kandidaten ab (zuletzt zog sich ein interessierter Wirt von der Cannstatter Wasen zurück).

Ein Problem, das es so noch nie auf dem Oktoberfest gegeben hat: Die Bräurosl (6.490 Sitzplätze, 1.760 Außen-Sitzplätze) sucht einen Wiesnwirt – und findet keinen. © imago images/Michael Westermann

Übernimmt Peter Reichert die Bräurosl?

Als Favorit für die Bräurosl gilt jetzt plötzlich noch vor Lorenz Stiftl nach AZ-Informationen Peter Reichert (Herrschinger Seehof). Der hatte sich die letzten Jahre einen Namen auf der Oidn Wiesn gemacht – als Wirt der Schönheitskönigin.

Pikantes Detail: In der Schönheitskönigin wird Hofbräu ausgeschenkt, obendrein stammt Reicherts Frau Gerda (geborene Sperger) aus der Hofbräuhaus-Wirtsfamilie – ihre Brüder Michael und Wolfgang Sperger leiten heute das berühmte Haus am Platzl.

Michael (52, l.) und Wolfgang Sperger (51) am Freitag, 24. April, im Hofbräuhaus am Platzl. © Helena Heilig

Insider spricht von "kleinem Skandal"

Ein Insider zur AZ: "Wenn Peter Reichert die Bräurosl übernimmt, ist das ein kleiner Skandal und eine Watschn für alle Wirte von Hacker-Pschorr. Denn es bedeutet, dass sie aus Brauerei-Sicht nicht gut genug sind für ein großes Wiesnzelt."