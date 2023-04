Nach Strafbefehl: Wiesn-Wirt Peter Reichert drohen noch härtere Konsequenzen

Strafbefehl gegen Peter Reichert! Der Wiesn-Wirt soll in zwei Fällen vorsätzlich Lebensmittel in den Verkehr gebracht haben, die für den Verzehr ungeeignet sind. Reichert will Einspruch einlegen – dann würde es zur Hauptverhandlung kommen. Auch das Kreisverwaltungsreferat war vom Strafbefehl überrascht.

14. April 2023 - 17:57 Uhr | jot

Rechtskräftig verurteilt ist Bräurosl-Wirt Peter Reichert noch nicht. © imago/STL