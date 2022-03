Münchner Volksfeste auf der Kippe: Mehrheit der AZ-Leser für Wiesn und Frühlingsfest

Münchens OB Dieter Reiter hat sich skeptisch gezeigt, dass das Oktoberfest heuer aufgrund des Krieges in der Ukraine stattfinden kann. Wie stehen die AZ-Leser zur möglichen Absage?

Wird heuer auf dem Oktoberfest gefeiert oder wird das größte Volksfest der Welt zum dritten Mal in Folge abgesagt? (Archivbild)

München - Finden das Frühlingsfest und die Wiesn in diesem Jahr wieder statt? Zwei Mal in Folge mussten die beiden Volksfeste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, nun steht erneut eine Absage im Raum - dieses Mal auch wegen des Krieges in der Ukraine.

Münchens OB Reiter skeptisch

Münchens OB Dieter Reiter hatte Zweifel geäußert, ob die Feste heuer im Schatten des Kriegs wieder wie gewohnt gefeiert werden können.

Die AZ wollte von ihren Lesern wissen, wie sie zur Debatte stehen: Sollten das Frühlingsfest und das Oktoberfest trotz der hohen Corona-Infektionszahlen stattfinden?

Das sagen die AZ-Leser

4.112 Leser haben abgestimmt (Stand: 30. März, 14.20 Uhr) - das Ergebnis ist gespalten! Mit 2.188 Stimmen hat jedoch mehr als die Hälfte (53,21 Prozent) angegeben, beide Volksfeste sollten stattfinden. Aber auch 1.531 Personen (37,23 Prozent) wählten die Option, auch in diesem Jahr sollten sie abgesagt werden.

Die Mehrheit der AZ-Leser, die abgestimmt haben, wollen, dass sowohl das Frühlingsfest als auch die Wiesn heuer stattfinden. © AZ

183 Leser (4,45 Prozent) wollen, dass nur das Frühlingsfest stattfindet, 210 Leser (5,11 Prozent) stimmen dafür, dass nur die Wiesn veranstaltet wird.

Eine Entscheidung für das Frühlingsfest wird in den nächsten Wochen erwartet, für das Oktoberfest muss die Stadt spätestens Ende April oder Anfang Mai für Klarheit sorgen.