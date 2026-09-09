Mit Bus und Bahn zum Oktoberfest 2026: Das rät die MVG den Wiesn-Besuchern

München erwartet zur Wiesn mehrere Millionen Gäste aus aller Welt. Erfahrungsgemäß kommt mehr als die Hälfte der Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Was das für die MVG bedeutet.

Auch in diesem Jahr werden die Busse und Bahnen zum Oktoberfest wieder gerammelt voll sein. (Archivbild)

Was für die einen das größte Volksfest der Welt und eine riesengroße Sause ist, ist für die anderen jede Menge Arbeit – oder eben ein "Kraftakt", wie es die Verantwortlichen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nennen.

Busse und Bahnen legen während der Wiesn rund 9000 Extra-Fahrten zurück

Man gehe als offizieller Mobilitätspartner gut vorbereitet in die 191. Wiesn, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die MVG setzt an allen 16 Tagen (19. September bis 4. Oktober) mehr als 230 Mitarbeiter ein. Busse und Bahnen legen während der Wiesn rund 9000 Extra-Fahrten zurück.

Die MVG empfiehlt angesichts des großen Andrangs, die vorhandenen Alternativen "für eine reibungslose An- und Abreise" zu nutzen, um Engpässe und Wartezeiten zu vermeiden.

Fußweg ab Hauptbahnhof



Der Fußweg zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese (via Hermann-Lingg-Straße) ist unter anderem mit Bodenmarkierungen gut ausgeschildert und bietet sich vor allem für Wiesn-Gäste an, die mit dem Zug oder der Tram am Hauptbahnhof ankommen beziehungsweise von dort wieder weiterreisen.

Sie müssen nicht für eine Station die U-Bahn nehmen, sondern können die Festwiese in knapp 15 Minuten zu Fuß erreichen. Im Fall einer Überlastung der U-Bahn, bei der gegebenenfalls der Bahnsteig kurzzeitig gesperrt werden muss, ist der Fußweg die entspanntere und unter Umständen sogar schnellere Alternative.

Die MVG rät, die U3 und die U6 für die An- und Abreise zur Wiesn zu nutzen. Die U-Bahnhöfe Goetheplatz und Poccistraße liegen nur wenige Gehminuten vom Festplatz entfernt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

U-Bahnhof Theresienwiese: Direkter Zugang auf dem Heimweg

Im Gegensatz zur Anreise – hier führt der Weg über den Bavariaring zu den Taschenkontrollen an den Eingängen – ist auf der Rückreise ein direkter Zugang vom Festgelände zur U-Bahn möglich. Elektronische Anzeiger weisen den direkten Weg zum U-Bahnhof Theresienwiese.

Die MVG empfiehlt folgende Verbindungen ...

U-Bahn: Bitte benutzen Sie die U3 und die U6. Die U-Bahnhöfe Goetheplatz und Poccistraße liegen nur wenige Gehminuten vom Festplatz entfernt. Züge und Stationen dieser Linien sind in der Regel weniger nachgefragt als die "Klassiker" U4 und U5.

Wer mit den U-Bahnlinien U4 und U5 aus Richtung Westen ankommt, sollte bereits an der Schwanthalerhöhe aussteigen und von dort zum Festgelände gehen.





Tram: Die Linien 16 und 17 fahren die Haltestelle Hackerbrücke an, die wie der gleichnamige S-Bahnhof ebenfalls nur wenige Gehminuten von der Theresienwiese entfernt liegt.

Die Linien 16 und 17 fahren die Haltestelle Hackerbrücke an, die wie der gleichnamige S-Bahnhof ebenfalls nur wenige Gehminuten von der Theresienwiese entfernt liegt. Die Linien 18 und 19 bedienen die Haltestellen Holzapfelstraße und Hermann-Lingg-Straße entlang der Landsberger Straße/Bayerstraße. Von dort ist das Oktoberfest mit wenigen Schritten zu erreichen.

Die Linien 20 und 21 halten an den Haltestellen Hauptbahnhof beziehungsweise Hauptbahnhof Nord in fußläufiger Entfernung zum Festgelände.

In den Nächten von Freitag auf Samstag beziehungsweise von Samstag auf Sonntag sowie vor dem Feiertag ca. 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr verstärken zusätzliche Fahrzeuge den Abschnitt Willibaldplatz – Hauptbahnhof – Hochschule München.





Bus: Die Linie 53 (Münchner Freiheit – Aidenbachstraße) fährt unter anderem die Haltestelle Schwanthalerhöhe. Und zwar täglich bis etwa 24 Uhr im Zehn-Minuten-Takt und anschließend bis etwa 1.30 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Die Linie 53 (Münchner Freiheit – Aidenbachstraße) fährt unter anderem die Haltestelle Schwanthalerhöhe. Und zwar täglich bis etwa 24 Uhr im Zehn-Minuten-Takt und anschließend bis etwa 1.30 Uhr im 20-Minuten-Takt. Der City-Ring 58/68 stoppt unter anderem am Goetheplatz und am Georg-Hirth-Platz und kommt zwischen Hauptbahnhof und Silberhornstraße bis kurz nach Mitternacht im Fünf-Minuten-Takt, danach bis etwa 1 Uhr im Zehn-Minuten-Takt.

Die Linie 62 (Rotkreuzplatz – Ostbahnhof) fährt abends zwischen Rotkreuzplatz und Sendlinger Tor bis zu zwei Stunden länger im 10-Minuten-Takt, nämlich bis 0 Uhr, ebenso am Sonntagvormittag. Er hält in direkter Umgebung der Wiesn an den Haltestellen Hans-Fischer-Straße und Poccistraße.

Die Linie 134 (Theresienhöhe – Fürstenried West) verkehrt wegen des Sicherheitskonzepts von Mittwoch, 16. September bis Mittwoch, 7. Oktober nur bis Schwanthalerhöhe. Die Haltestellen Alter Messeplatz und Theresienhöhe entfallen.

Auf mehreren Bus-Linien wird die Kapazität am Wochenende vergrößert.





Tipps für Camper: Der Bus 135 (Solln – Thalkirchen) fährt während der Wiesn auf dem Abschnitt Thalkirchen – Campingplatz Thalkirchen zeitweise öfter bzw. länger als üblich, nämlich bis etwa 1.30 Uhr. Er bindet so den Campingplatz Thalkirchen an die U3 an. Der Bus 159 (Lochhausen – Pasing) wird durch zahlreiche Fahrten zwischen Campingplatz Obermenzing/Paulaner Brauerei und Pasing Bahnhof (Anschluss zur S-Bahn) sowie durch den Einsatz von Gelenkbussen verstärkt.

Busse und Bahnen der MVG legen während der Wiesn mehr als 100.000 Kilometer zusätzlich zurück. © Sven Hoppe/dpa

Was Nachtschwärmer während der Wiesn beachten sollten

Die Nacht-Tram N17 (Amalienburgstraße – Sendlinger Tor) fährt die Haltestelle Hackerbrücke an.

Die Nacht-Tram N19 (Pasing – St.-Veit-Straße) bedient die Haltestellen Holzapfelstraße und Hermann-Lingg-Straße.

In den Nächten von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag können die Nachtlinien N40 (Großhadern – Kieferngarten) und N41 (Fürstenried West – Dülferstraße) an den Haltestellen Goetheplatz und Poccistraße erreicht werden.

Der Nacht-Bus N45 (Münchner Freiheit – Ostbahnhof – Waldperlach) hält in allen Nächten am Goetheplatz.

Die Nacht-Bus-Ringlinien N43 und N44 halten am Herzog-Ernst-Platz. Weitere Nachtlinien erschließen das gesamte Stadtgebiet. Zentraler Umsteigepunkt ist am Karlsplatz (Stachus).

Die U-Bahnen fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen durch.

An den Abenden unter der Woche fahren die U-Bahnen zur Wiesn bis etwa 1.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Der Takt auf den Linien U4/U5 wird so verdichtet, dass je nach Tageszeit alle 3,3 bis 2,5 Minuten ein Zug zwischen Theresienwiese und der Innenstadt verkehrt.

Oktoberfest 2026: Der etwas andere MVG-Einsatz

Die MVG setzt an allen Wiesn-Tagen zusätzliches Personal sowie mehr Fahrzeuge ein, um den enormen Besucher-Andrang zu bewältigen. Für Aufsicht und Service setzt das Unternehmen allein im U-Bahnhof Theresienwiese jeden Tag rund 85 Mitarbeiter ein. Zusätzliches Personal ist auch an der benachbarten U-Bahnstation Schwanthalerhöhe sowie am Hauptbahnhof, im Bahnhof Goetheplatz (U3/U6) und am Odeonsplatz (U4/U5) im Einsatz.

Sieben andere Verkehrsunternehmen unterstützen die MVG

Die Mitarbeiter sind unter anderem für die Abfertigung der Züge, die Aufsicht am Bahnsteig und die Fahrgastinformation verantwortlich. Eine Anzeigetafel am U-Bahnhof Theresienwiese signalisiert den Gästen, wenn der Bahnsteig wegen Überlastung temporär gesperrt werden muss.

Busse und Bahnen der MVG legen während der Wiesn mehr als 100.000 Kilometer zusätzlich zurück. © Sven Hoppe/dpa

Externe Unterstützung bekommt das MVG-Team heuer von sieben anderen Verkehrsunternehmen. Die Verkehrsmeisterinnen und -meister aus Amsterdam (GVB), und von der Niederländischen Eisenbahn (NS Nederlandse Spoorwegen) sowie aus Berlin (BVG), Hamburg (Hochbahn), Hannover (Üstra), Stuttgart (SSB) und Wien (Wiener Linien) helfen unter anderem bei der Fahrgastlenkung und der Zugabfertigung am Bahnsteig.

Busse und Bahnen fahren während der Wiesn mehr als 100.000 Kilometer zusätzlich

Neben Polizei und U-Bahnwache sind zudem zehn Mitarbeiter der Hochbahn-Wache aus Hamburg bei der MVG zu Gast, um Sicherheitsaufgaben zu übernehmen. Im U-Bahnhof Theresienwiese ist außerdem ein Sanitätsdienst stationiert.