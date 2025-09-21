AZ-Plus

Maßkrug-Schlägerei in der Käferschänke: Schweizer müssen 18.000 Euro zahlen

Bei bestem Wetter und einem Mega-Ansturm auf das Oktoberfest mit insgesamt 450.000 Besuchern ließ auch der erste Schlag mit dem Maßkrug nicht lange auf sich warten. Eine besonders gefährliche Angelegenheit mit schlimmstmöglichen Folgen. In dem Fall ging es halbwegs glimpflich aus.
Polizeistreife auf der Festwiese.
Polizeistreife auf der Festwiese. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Die Uhren zeigten am Samstagabend 19 Uhr Ortszeit, als ein Mann aus dem Nachbarland Schweiz mit dem erstbesten Gegenstand zur Attacke überging. Ob der Maßkrug leer war oder nicht, ist im Nachhinein gesichert. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Männer-Gruppen.

Eine Schweizer Gruppe aus fünf Männern und eine deutsche Gruppe, bestehend aus vier Männern, zankten sich um die meist sehr begehrten Plätze in der Käferschänke. Möglicherweise oder höchstwahrscheinlich ging es darum, wer zuerst da war. Doch das ist in den Polizeiakten nicht ganz genau gesichert.

Alle Beteiligten waren schon ordentlich angetrunken. Die Schweizer Gruppe hatte hernach zwischen ein und zwei Promille im Atemalkoholtest. Nun flogen die Fäuste. Als die Rangelei losging, nahm einer der Schweizer den Krug und schlug zu. Ein 46-Jähriger aus der deutschen Gruppe erlitt eine Kopfplatzwunde, die wohl vor Ort auf der Wiesn behandelt werden konnte.

Die Polizei nahm erst einmal alle Beteiligten fest und die Personalien auf. Beide Gruppen gaben an, von der anderen geschlagen worden zu sein. Da die Schweizer schließlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie vor ihrer Freilassung eine Sicherheitsleistung hinterlegen: Die fünf Männer bezahlten zusammen 18.000 Euro.  

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Hausgeist vor einer Stunde / Bewertung:

    Peanuts das sind ja nur 3600€ für jeden,da lacht der Schweizer drüber und bezahlt bar.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Knoedel vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Hausgeist

    Und das auch noch für versuchten Mord.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
