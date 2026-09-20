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Wiesn-Ordner wirft Besucher Kopf voran zu Boden: Nun sucht die Polizei nach ihm

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Oktoberfest sucht die Polizei einen Sicherheitsmitarbeiter. Er soll einen Gast kopfüber zu Boden gebracht haben - vielleicht sein letzter Einsatz als Ordner.
AZ/dpa |
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Die Polizei auf dem Oktoberfest sucht einen Ordner - Verdacht: Körperverletzung. (Illustration)
Die Polizei auf dem Oktoberfest sucht einen Ordner - Verdacht: Körperverletzung. (Illustration) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
München

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes ist auf dem Oktoberfest ein Mann leicht verletzt worden. Im Verlauf der Auseinandersetzung hob ein Sicherheitsmitarbeiter den 28 Jahre alten Wiesngast über seine Schulter und brachte ihn mit dem Kopf voran zu Boden. Dabei schlug der Mann mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. 

Nach dem tatverdächtigen Sicherheitsmitarbeiter werde nun gesucht, auch Videoaufnahmen würden ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher. Es werde alles getan, um herauszufinden, was passiert sei. Gegen den Mann werde wegen Körperverletzung ermittelt. Offen sei auch, ob er noch geeignet sei, seine Tätigkeit als Ordner fortzusetzen.

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