Jetzt im Livestream: Der große Trachten- und Schützenzug durch München

Der große Trachten- und Schützenzug zieht am ersten Wiesn-Sonntag durch München: Rund sieben Kilometer geht es mit Trachtengruppen, Schützen und Musikkapellen zur Theresienwiese – jetzt im Livestream dabei sein.

Bayerische Tracht, prächtige Gespanne und Schützenvereine: Am ersten Wiesn-Sonntag zieht der traditionelle Trachten- und Schützenzug durch die Münchner Innenstadt. Angeführt vom "Münchner Kindl" geht es für Trachtengruppen, Schützen und Musikkapellen rund sieben Kilometer bis zur Theresienwiese. Seien Sie im Livestream ab 10 Uhr des dabei, wenn sich der farbenprächtige Festzug auf den Weg zur Festwiese macht.

Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur aus ganz Bayern, sondern auch aus anderen Bundesländern und europäischen Nachbarstaaten. Ein besonderes Highlight sind in diesem Jahr die 80 Mitglieder der "Kölsche Funke rut-wieß 1823 e.V.“, des ältesten Traditionskorps im Kölner Karneval.