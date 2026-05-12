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Jetzt fix: München verbietet Schampus-Duschen auf der Wiesn

Die Wiesn gilt als feuchtfröhliches Fest. Doch das hat Grenzen, meint der Münchner Stadtrat – und zieht Konsequenzen.
AZ/dpa |
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Schampus gibt es vor allem im Käferzelt. (Archivbild)
Schampus gibt es vor allem im Käferzelt. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Es hatte sich bereits angekündigt: Champagner-Duschen sind auf dem Münchner Oktoberfest künftig verboten. Das hat der Stadtrat entschieden, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsreferats mitteilte. 

Die Champagner-Duschen waren den Stadträten schon länger ein Dorn im Auge. Diese Praxis sei nicht nur Lebensmittelverschwendung, sondern passe auch nicht zum Charakter des Volksfestes. Man wolle nicht, dass die Wiesn "zum Ballermann" verkomme, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" aus Rathauskreisen. 

Zuletzt waren in Sozialen Medien immer wieder Videos davon aufgetaucht, dass Gäste die Korken knallen ließen und den Schampus in einer Fontäne über andere Gäste gossen.

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2 Kommentare
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  • KUMMUC vor 2 Stunden / Bewertung:

    Na wie toll doch dieser Stadtrat arbeitet, geht gleich ein überlebenswichtiges Problem der Münchener Bürger an. Kümmert Euch um wirkliche Probleme statt Alibithemen.

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  • Gelegenheitsleserin vor 13 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von KUMMUC

    @KUMMUC
    "Na wie toll doch dieser Stadtrat arbeitet, geht gleich ein überlebenswichtiges Problem der Münchener Bürger an. Kümmert Euch um wirkliche Probleme statt Alibithemen."

    Das tut der Stadtrat schon. Allerdings fallen halt auch solche Probleme, die viele für unwichtig halten, in seine Zuständigkeit.
    Und wenn man bedenkt, welche (wirtschaftliche) Bedeutung das Oktoberfest für die Stadt hat, dann sind auch solche Themen relevant.

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