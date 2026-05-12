Jetzt fix: München verbietet Schampus-Duschen auf der Wiesn

Die Wiesn gilt als feuchtfröhliches Fest. Doch das hat Grenzen, meint der Münchner Stadtrat – und zieht Konsequenzen.

Es hatte sich bereits angekündigt: Champagner-Duschen sind auf dem Münchner Oktoberfest künftig verboten. Das hat der Stadtrat entschieden, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsreferats mitteilte.

Die Champagner-Duschen waren den Stadträten schon länger ein Dorn im Auge. Diese Praxis sei nicht nur Lebensmittelverschwendung, sondern passe auch nicht zum Charakter des Volksfestes. Man wolle nicht, dass die Wiesn "zum Ballermann" verkomme, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" aus Rathauskreisen.

Zuletzt waren in Sozialen Medien immer wieder Videos davon aufgetaucht, dass Gäste die Korken knallen ließen und den Schampus in einer Fontäne über andere Gäste gossen.