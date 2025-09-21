AZ-Plus

Tourist zeigt Hitlergruß auf der Wiesn

In München hat die Wiesn begonnen. Die Polizei zieht nun eine Bilanz des ersten Tages auf dem Oktoberfest. Dabei soll es unter anderem auch zu einem Hitlergruß gekommen sein.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Gefeiert wurde am ersten Wiesn-Tag – aber es gab auch Zwischenfälle.
Gefeiert wurde am ersten Wiesn-Tag – aber es gab auch Zwischenfälle. © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Auf dem Oktoberfest ist ein 25 Jahre alter Tourist aus Italien angezeigt worden, weil er in einem Festzelt den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben soll. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen erfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung von 3.000 Euro wieder entlassen, wie die Polizei mitteilte.

Auch zu weiteren Vorfällen kam es auf der Wiesn: 18.000 Euro musste den Angaben zufolge eine Schweizer Touristengruppe nach einer Maßkrugschlägerei hinterlegen. Fünf Schweizer Wiesnbesucher im Alter zwischen 39 und 43 Jahren waren laut Polizei mit einer Gruppe anderen Besuchern im Alter zwischen 46 und 47 Jahren in einen Streit geraten – es ging um die raren Sitzplätze.

Fünf sexuelle Belästigungen wurden angezeigt, ein 23-Jähriger soll Notfallsanitäterinnen begrabscht haben. Außerdem wurden zwei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen – und ein 55-Jähriger versuchte, einen 19 Jahre alten Familienangehörigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Ermittelt wird nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.