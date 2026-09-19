Guerilla-Aktion beim Oktoberfest-Einlass: Giesinger setzt ein Zeichen

Mit einer Pulli-Aktion will die Münchner Brauerei auf ihr Anliegen aufmerksam machen: Sie will ihr Bier auch auf der Wiesn verkaufen dürfen.

Mit Giesinger-Hoodies haben Fans der Biermarke am Anstichtag auf der Wiesn auf sich aufmerksam gemacht.

"Giesinger Bräu gehört auf die Wiesn", findet dessen Chef Steffen Marx schon lange. Dafür hat seine Brauerei die Aufmerksamkeit beim heutigen Ansturm am ersten Wiesn-Tag ein Zeichen setzen wollen.

Eine große Gruppe von Unterstützerinnen und Unterstützern ist mit Giesinger-Pulli über der Tracht schon in der Früh in der Schlange vor dem Eingang zu sehen gewesen und war dann auch beim Losstürmen auf die Zelte vorne mit dabei.

Guerilla-Aktion von Giesinger Bräu auf Oktoberfest

Schon beim Anstehen vor dem Einlass: Giesinger-Fans in entsprechendem Outfit. © Markus Mühlbauer

Als "augenzwinkernde Aktion" will die Brauerei das verstanden wissen. Es werde auf dem Oktoberfest bisher ausschließlich Bier der sechs etablierten Münchner Wiesn-Brauereien ausgeschenkt. Die siebte, Giesinger Bräu, möchte schon seit Jahren zu dem erlesenen Kreis dazugehören.

"Wir wollen niemandem etwas wegnehmen", sagt Giesinger-Chef Steffen Marx. "Wir finden nur, dass sich eine Stadt und auch ihre Wiesn weiterentwickeln dürfen.“ Giesinger gehöre zu München, "und deshalb sind wir überzeugt: Irgendwann gehört unser Bier auch auf die Wiesn. Bis dahin bleiben wir hartnäckig – und offensichtlich stehen wir dafür auch ziemlich früh auf."

Einen kleinen Schritt habe man so geschafft, nur das Bier wird noch nicht ausgeschenkt. Aber: "Wir sind Fass da!", scherzt Marx.