Geldbeutel daheim vergessen? Neue Bezahlmethode auf der Wiesn

Auf der Wiesn mit Karte zu bezahlen, ist schon länger möglich. Heuer soll eine neue Bezahlmethode hinzukommen. In der Testphase aber zunächst nur in einem der Festzelte.

Viele Jahre galt auf der Wiesn der Spruch "Nur Bares ist wahres" wenn es ums Bezahlen ging. Mittlerweile ist man auf der Theresienwiese etwas moderner und schon länger ist es möglich, vielerorts seine Bier- und Schmankerlrechnungen bargeldlos mit Karte zu bezahlen. Und jedes Jahr wird es besser. Laut einer Mitteilung des Bezahldienstleisters "MeinFest" werden 2025 mehr als 160 Stände, Zelte und Betriebe bargeldloses Zahlen auf der Wiesn anbieten.

Armbrustschützenzelt testen Bezahlen mit Google Pay und Apple Pay

Heuer soll noch eine weitere Bezahlmethode dazukommen: Google Pay und Apple Pay. Dabei ist auf dem Smartphone oder der Smartwatch eine Kredit- oder Debitkarte hinterlegt. Wenn man seine Rechnung bezahlen möchte, hält man einfach diese einfach an das entsprechende Lesegerät.

2025 befindet sich das Bezahlen mit Google Pay oder Apple Pay noch in der Testphase und in den Festzelten wird die Methode zunächst nur bei einigen Bedienungen im Armbrustschützenzelt möglich sein. "Wir testen das langsam", so Otmar Mutzenbach, Geschäftsführer im Armbrustschützenzelt, zur tz.

Will man mit seinem Smartphone oder seiner Smartwatch bezahlen, gibt es dafür zwei Bezahlmöglichkeiten. Entweder bringen die Bedienungen einen QR-Code, digital oder ausgedruckt auf Papier. Wer diesen mit seinem Smartphone scannt, landet auf einer Webseite, auf der man den von der Bedienung genannten Geldbetrag eintippen und absenden kann.

Bezahlen mit Google Pay und Apple Pay: Diese zwei Möglichkeiten stehen zur Debatte

Die zweite Möglichkeit besteht in einem Kartenterminal des Zahlungsdienstleisters SumUp, mit dem die Bedienungen ausgestattet sind. An das weiße Kästchen, dass man schon aus der Gastronomie und dem Einzelhandel kennen könnte, hält man zum Bezahlen sein Smartphone oder Smartwatch.

Auf welche Methode man im Armbrustschützenzelt zurückgreifen möchte, steht momentan noch nicht fest.

Während in den Festzelten das Bezahlen mit Google oder Apple Pay zunächst nur im Armbrustschützenzelt möglich sein soll, ist man bei den kleinen Betrieben und Schausteller schon weiter. Zur tz sagte Schausteller-Sprecher Peter Bausch, dass bei der Mehrzahl der Schausteller-Betriebe Kartenzahlung möglich sein und dies auch Google und Apple Pay einschließe.