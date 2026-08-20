Für Netflix-Film auf der Wiesn: Münchner Castingagentur sucht 4000 Komparsen

Die Wiesn bei Netflix: Für eine Romantic-Comedy werden in München und Oberbayern Tausende Komparsen gesucht. Tracht von Vorteil, aber keine Pflicht. Worum es geht: noch streng geheim.

Die romantische Komödie soll die Wiesn zeigen, wie sie ist. (Symbolbild)

München

Für den Dreh eines neuen Netflix-Films werden in München und Oberbayern bis zu 4.000 Komparsen gesucht. Gedreht werden soll die Romantic-Comedy im Herbst unter anderem auf dem Oktoberfest und in den Studios in Penzing, die schon für Hollywood-Produktionen genutzt wurden. Den Komparsenaufruf hat die Münchner Castingagentur Producer's Friend veröffentlicht. Netflix äußerte sich zunächst nicht auf eine Anfrage zu weiteren Details. Mehrere Medien hatten über den Aufruf berichtet.

Tausende Komparsen gesucht für einen Netflix-Wiesn-Film. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Producer's Friend Geschäftsführer Marc Körber sagte, die Dreharbeiten sollten voraussichtlich von September bis November dauern. Produziert werde der Film von der renommierten Produktionsfirma Wiedemann & Berg ("Das Leben der Anderen", "Dark"). Der Film sei hochkarätig besetzt, auch wenn über Regie, Buch und Schauspielerinnen und Schauspieler noch nicht gesprochen werden dürfe.

Dirndl und Lederhose von Vorteil

Gesucht werden laut Körber alle Altersgruppen - vom Kind bis zum Senior. Dirndl und Lederhose seien nicht unbedingt Voraussetzung. Die internationalen Gäste kämen schließlich auch nicht immer in Tracht. Dennoch seien bei der Bewerbung ein Dirndl beziehungsweise eine Lederhose von Vorteil. Die Darsteller sollten München und die Wiesn so zeigen, "wie sie wirklich sind: laut, bunt, lebendig und unvergesslich".

Wiesn-Gäste und Blasmusikanten gesucht

Entsprechend werden Darsteller für Wiesn-Publikum und internationale Wiesn-Gäste, für Wiesn-Bedienungen und Zeltmitarbeiter gesucht, außerdem "mutige Fahrgeschäft-Enthusiasten und Kinder, die gerne Karussell fahren", Feiernde im Bierzelt sowie bayerische Originale, Trachtler und Blasmusikanten.

Titel und Besetzung bleiben geheim

Titel, Handlung, Regie und Besetzung sind noch geheim. Auch zum geplanten Veröffentlichungstermin bei Netflix gab es zunächst keine näheren Angaben.