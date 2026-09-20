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Einsatz auf der Wiesn: Menschen hängen kopfüber in Fahrgeschäft fest

Mit Schwindel und Kreislaufproblemen steigen mehrere Besucher am Eröffnungstag des Oktoberfests aus einem Fahrgeschäft aus. Rund fünf Minuten sollen sie dort über Kopf gehangen haben.
AZ/dpa |
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Einige Jugendliche klagten über leichten Schwindel und Kreislaufprobleme.
Einige Jugendliche klagten über leichten Schwindel und Kreislaufprobleme. © Lennart Preiss/dpa

Rund fünf Minuten lang mussten Besucher eines Fahrgeschäfts auf dem Oktoberfest kopfüber ausharren. Vor allem Jugendliche hätten nach der Fahrt am Samstagabend über leichten Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt, teilten die Wiesn-Sanitäter der Aicher Ambulanz über den Vorfall am Eröffnungstag mit. Nach einer kurzen Untersuchung konnten jedoch alle Besucher des Fahrgeschäfts wieder zurück auf das Festgelände gehen. Der Grund für den Vorfall war zunächst unklar.

Am Abend des Eröffnungstages meldeten die Wiesn-Sanitäter der Aicher Ambulanz zudem, dass die 600er-Marke an versorgten Patienten fast erreicht worden sei. Das 191. Oktoberfest hatte am Samstagmorgen begonnen. Die ersten Wiesn-Gäste hatten bereits frühmorgens im Dunkeln ausgeharrt. Als die Eingänge um kurz nach 9.00 Uhr öffneten, stürmten sie im Laufschritt los, um einen guten Platz im Bierzelt zu ergattern. Oberbürgermeister Dominik Krause meisterte seinen ersten Oktoberfest-Anstich mit zwei Schlägen.

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