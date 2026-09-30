Endloser Bierkonsum, zahlreiche Betrunkene und schnell wird es zu eng – gerade in Sicherheitsfragen ist die Wiesn eine Herausforderung. Was heißt das für den Alltag von Security-Mitarbeitern auf dem Oktoberfest? Eine Reporterin hat es selbst getestet.

Security auf dem Oktoberfest – ein Knochenjob, den eine Reporterin jetzt für einen Tag selbst getestet hat.

Für Security-Teams ist das Oktoberfest wohl der anspruchsvollste Einsatz des Jahres. Reporterin Leah Nlemibe hat für "Puls" den Selbstversuch gemacht und war am ersten Wiesn-Tag 2026 selbst Teil des Sicherheitsteams. Was bedeutet es, für die Sicherheit von Hunderttausenden Gästen jeden Tag verantwortlich zu sein? Wie gehen Security-Kräfte mit alkoholisierten, aggressiven oder hilfsbedürftigen Besucherinnen und Besuchern um?

Zwischen Taschenkontrollen am Einlass, Deeskalation vor den Festzelten und Einsätzen auf dem "Kotzhügel" erlebt Leah die Herausforderungen des Berufs und übernimmt die Aufgaben der Security-Kräfte selbst. Wenn die ganze Welt zu Gast in München ist, steht auch das Sicherheitskonzept der Wiesn im Fokus. Leah findet heraus.

Ein Tag als Security-Mitarbeiterin auf der Wiesn

Ein Video der "Puls" Reportage .