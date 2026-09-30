Ein Tag als Wiesn-Security: Unterwegs auf dem größten Volksfest der Welt
Für Security-Teams ist das Oktoberfest wohl der anspruchsvollste Einsatz des Jahres. Reporterin Leah Nlemibe hat für "Puls" den Selbstversuch gemacht und war am ersten Wiesn-Tag 2026 selbst Teil des Sicherheitsteams. Was bedeutet es, für die Sicherheit von Hunderttausenden Gästen jeden Tag verantwortlich zu sein? Wie gehen Security-Kräfte mit alkoholisierten, aggressiven oder hilfsbedürftigen Besucherinnen und Besuchern um?
Zwischen Taschenkontrollen am Einlass, Deeskalation vor den Festzelten und Einsätzen auf dem "Kotzhügel" erlebt Leah die Herausforderungen des Berufs und übernimmt die Aufgaben der Security-Kräfte selbst. Wenn die ganze Welt zu Gast in München ist, steht auch das Sicherheitskonzept der Wiesn im Fokus. Leah findet heraus.
Ein Tag als Security-Mitarbeiterin auf der Wiesn
Ein Video der "Puls" Reportage vom Bayerischen Rundfunk.
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