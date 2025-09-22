Dirndl-Schleife richtig binden: Das bedeuten die Positionen auf dem Oktoberfest

Das 190. Oktoberfest steht in den Startlöchern. Und wieder stellt sich die Frage: Welche Bedeutung haben eigentlich die Positionen der Dirndl-Schleife? Links, rechts oder in der Mitte – die AZ klärt auf.

Die eingefleischte Trachtlerin weiß natürlich Bescheid. Doch vielen Wiesn-Besucherinnen und Besuchern ist gar nicht klar, welche Bedeutung die Position der Dirndl-Schleife eigentlich hat. Dabei signalisiert die Schleife an der Schürze, wenn richtig gebunden, eindeutig den Beziehungsstatus.

Was bedeutet die Dirndl-Schleife links, rechts und hinten?

Links gebunden: Wer die Schleife links trägt, zeigt damit, dass er oder sie Single ist und offen für neue Bekanntschaften sein könnte.

Rechts gebunden: Eine Schleife auf der rechten Seite gilt traditionell als Zeichen, dass man vergeben oder in einer festen Beziehung ist (früher stand sie oft für verheiratet).

Hinten gebunden: Wird die Schleife hinten in der Mitte getragen, deutet das darauf hin, dass die Dame verwitwet ist oder dass sie im Service arbeitet – viele Kellnerinnen tragen die Schleife deshalb hinten. Auch Kinder binden die Dirndl-Schleife in der Regel hinten.

Was bedeutet die Dirndl-Schleife vorne in der Mitte?

Traditionell bedeutet eine vorne in der Mitte gebundene Dirndl-Schleife, dass die Trägerin Jungfrau ist. Heute wird diese Auslegung oft mit einem Augenzwinkern betrachtet. Immer häufiger gilt daher eine modernere Interpretation: Wer die Schleife der Dirndl-Schürze in der Mitte bindet, signalisiert damit schlicht, dass der Beziehungsstatus Privatsache ist und niemanden etwas angeht.

Kein Freifahrtschein – Respekt zählt immer

Wichtig: Eine auf der linken Seite gebundene Schleife ist keine Einladung! Jede Frau entscheidet selbst, wie sie die Dirndl-Schleife bindet und was sie damit ausdrücken möchte. Traditionen hin oder her – der respektvolle Umgang steht auch auf der Wiesn immer an erster Stelle.

FAQ: Häufige Fragen zur Dirndl-Schleife