Diese Wiesn-Klassiker gibt es heute nicht mehr: Kennen Sie sie noch?

Der "Schunkler", "Ikarus" oder der "EuroStar" - erinnern Sie sich noch an diese Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest?

1990: Die Geisterschlucht war gar nicht mal so gruselig - dafür sorgten Laser-Effekte für ungewohnte Eindrücke.

Das Oktoberfest hat über die Jahrzehnte unzählige Attraktionen hervorgebracht – von rasant bis nostalgisch. Manche Fahrgeschäfte waren Publikumsmagneten, andere sorgten vor allem für Gesprächsstoff. Der „Schunkler“, der „Ikarus“ oder auch der „EuroStar“ – sie alle prägten einmal das Bild der Wiesn, sind heute aber längst verschwunden. Wir haben in den Archiven gestöbert und zeigen die unvergessenen Klassiker, die vielen Besucherinnen und Besuchern noch lebhaft in Erinnerung sein dürften.

1. Geisterschlucht 1990: Die Geisterschlucht war gar nicht mal so gruselig - dafür sorgten Laser-Effekte für ungewohnte Eindrücke. © imago images / K-P Wolf

2. Jet Star 2 1971: Uiiii! Der "Jet Star 2" sorgt für staunende Besucher - lange auf der Wiesn gehalten hat sich die Achterbahn aber nicht. © Stadtarchiv München

3. Schunkler Einst ein Klassiker auf der Wiesn: der Schunkler. © imago images / WEREK

4.Fahrgeschäfte auf der Wiesn 1982: Na, an wie viele Fahrgeschäfte auf diesem Bild erinnern Sie sich noch? Wir helfen ein bisserl nach: Ganz links der "Looping Star", eine riesige Schiffschaukel mit Überschlag. Gleich dahinter das eher gemütliche Rundflug-Fahrgeschäft "Round Up", rechts daneben die runde Kugel vom "Cinema 3D" und rechts vorne die legendäre Mini-Achterbahn "Blauer Enzian". Rechts hinten: Der "Doppel Looping" - der Vorläufer des "Olympa 5er-Looping" © imago images / WEREK

5. Geier's Sturzflug 1989: Die Nachwehen der Neuen Deutschen Welle - hier "Geier's Sturzflug" seine Runden. Nicht richtig wild, aber auch nicht ganz harmlos. Rechts daneben: Eine Achterbahn, die hält, was sie verspricht - auch in der Namensgebung: "Die Achterbahn", die später zur "Alpina-Bahn" wurde. © imago images / WEREK

6. Apollo 1972: Die Mondlandung ist seit drei Jahren Geschichte - auf der Wiesn lebt sie mit dem Fahrgeschäft "Apollo" noch ein paar Jahre weiter. Aber nicht mehr viele. © Stadtarchiv München

7. Sputnik 1958: Wenn man so will der Vorläufer vom "Apollo" - der "Sputnik". Ein Jahr nach dem Sputnik-Schock im Oktober 1957 stand er auf der Wiesn. © imago images / ZUMA/Keystone

8. Euro Star 2007: Kopfüber und wenig halswirbel-schonend ging's beim "Euro Star" seit 1995 zur Sache.1996 gab es einen Auffahrunfall mit 30 Verletzten. 2007 wurde die Achterbahn nach Russland verkauft. © imago images / Gregor Bresser