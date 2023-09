Die verrücktesten Oktoberfest-Trends: Was Touristen 2023 für seltsame Wiesn-Souvenirs kaufen

Auf der Wiesn in München werden mehr oder weniger schöne Souvenirs verkauft. Neben Klassikern haben auch Obst und der Barbie-Film einen Einfluss auf die Trends. Die AZ hat sich bei Oktoberfest-Besuchern und Standl-Besitzern umgehört, was am liebsten gekauft wird.

25. September 2023 - 19:57 Uhr | Annette Baronikians

Modebewusste Wiesnfans kaufen heuer nicht irgendwelche Loferl: Manuel Achmüller hat sie im Sortiment – die neuen gelben Wadlstrümpfe im Krugdesign samt Henkel. © Annette Baronikians

München – Sowmya verschluckt sich fast an ihrem Fruchtspieß – als drei Jungs mit hin– und herwackelnden (Plüsch-)Maßkrügen auf dem Kopf an ihr vorbeilaufen. "Diesen Hut müssen wir haben", ruft die 24-Jährige kichernd, und ihr Mann nickt: "Ja, unbedingt. Das wird ein großer Spaß!" Daran besteht kein Zweifel, schließlich wollen die beiden Wiesnbesucher ihre Familie daheim in Indien mit diesem (angeblich) "typischen München-Hut" beglücken, wie sie der AZ freudestrahlend erzählen. Ganz begeistert von der neuen Trend-Kopfbedeckung 2023: Wiesnbesucherin Sowmya (24) aus Indien mit dem wackelnden Hut im Bierkrug-Design, der auf der Wiesn schon zur Mangelware wird. © Annette Baronikians Fakt ist: Die bewegliche gelbe Kopfbedeckung im Krugdesign ist auf der Wiesn heuer der große Renner. An einigen Standln ist der tanzende Maßkrug, der in der Regel 29 Euro kostet, sogar schon ausverkauft. "Der Bierkrugwackler ist dieses Jahr der große Hit", weiß Petra Lutz vom Hut- und Souvenirstand in der Nähe des Weinzelts zu berichten: "Der ist einfach lustig und findet reißenden Absatz." Wiesn-Souvenirs: Obst und Gemüse aus Plüsch liegen im Trend Nach wie vor erfreut sich auch der Vorjahres-Verkaufsschlager großer Beliebtheit: der Hendlhut, der für Touris als "Chicken hat" angepriesen wird. Die Hendlschenkel wackeln zur Musik, sobald man auf den roten Knopf drückt. Dass man mit dem Brathuhn auf dem Kopf womöglich etwas doof ausschaut, fällt nach der ein oder anderen Maß nicht weiter auf. Wiesnbesucher Gerald (39) aus Pennsylvania ist überglücklich mit seinem Hendlhut – und ist damit auch trendbewusst ausgestattet. Der Hendlhut gehört immer noch zu den beliebtesten Wiesn-Souvenirs. © Annette Baronikians Der 36-jährige Michael aus München, der stocknüchtern wirkt, schwört auf den Hühnerhut sogar beim Flirten: "Wenn ich den wackeln lass, lachen die Madl." Geschmäcker sind halt verschieden, und über Geschmack und Stil sollte man auf der Wiesn eh nicht groß nachdenken. Neu und heiß begehrt ist dieses Jahr als Souvenir auch Obst und Gemüse aus Plüsch, zum Beispiel schmunzelnde Avocados, lächelnde Pfirsiche oder Auberginen. Ob's daran liegt, dass vegane Schmankerl auf der Wiesn immer mehr Einzug halten? Der Barbie-Hype hat auch das Oktoberfest erreicht Sonja Pangerl, die einen Souvenirstand in der Wirtsbudenstraße hat, lacht: "Einen Grund oder Sinn, warum etwas zum Wiesn-Trend wird, gibt es eigentlich nie. Es soll nur Spaß machen." So bleibt auch unklar, warum die Plüsch-Ananas (für meist zwölf Euro) ihren Obst- und Gemüse-Kollegen komplett den Rang abläuft. Lächelnde Avocados, Auberginen und Pfirsiche: Sonja Pangerl zeigt das heuer neue und höchst gefragte Plüsch-Obst und -Gemüse. © Annette Baronikians "Die Ananas erobert die Wiesn", sagt Elfriede Jelinek, die Chefin vom "Huad Haisl" beim Armbrustschützenzelt. Neben allerlei plüschigen Souvenirs gibt es bei ihr Hüte aller Art. Der trendbewusste Wiesnfan, besonders der weibliche, greift 2023 allerdings bevorzugt zu einer Hut-Variante in Pink. Ganz klar: Der Barbie-Film-Hype hat auch die Wiesn erreicht. Männer tragen auf der Wiesn 2023 Wadlstrümpfe in Maßkrug-Optik "Rosa ist unglaublich gefragt. Wir verkaufen nicht nur sehr viele Hüte und Blumenkränze fürs Haar in Pink, sondern sogar Bärchen und andere Stofftiere", erzählt Jelinek beim Sortieren von T-Shirts mit rosa Glitzerherz. Während das angesagte Barbie-Pink auch in der Dirndl-Wahl auf der Theresienwiese allerorts sichtbar ist, muss man nach einem weiteren Trend noch etwas Ausschau halten. Doch die Wiesn-Experten sind sich sicher, dass bei den Herren heuer nicht nur der wackelnde Maßkrug-Hut ein großer Hit ist, sondern auch eine Kreation fürs Männerbein. Der Barbie-Film-Hype hat auch die Wiesn erreicht: Pink ist die große Trendfarbe. Elfriede Jelinek hat in Rosa unter anderem Blumenkränze fürs Haar, Hüte und Plüschtiere im Angebot. © Annette Baronikians Die Rede ist von extravaganten Loferln für den modebewussten Wiesngänger. Der kann heuer nämlich knallgelbe Wadlstrümpfe erstehen, die wie Bierkrüge aussehen – inklusive abstehenden Henkeln (25 Euro). Dass diese "Trend-Loferl" ein Hingucker sind, steht außer Frage. Dass sich bayerischen Traditionalisten bei diesem Anblick der Magen umdrehen dürfte, ebenso.