Sportlich oder geschmacklos? Bei Aidas-Dirndl scheiden sich die Geister

2025 brachte der Sportartikelhersteller erstmals zur Wiesn ein sportlich gestaltetes Dirndl auf den Markt, was für reichlich Diskussionen sorgte. Heuer geht Adidas mit einer neuen Kollektion an den Start.

Pünktlich zur Wiesn 2026 hat Adidas ein neues Dirndl auf den Markt gebracht. Die Meinungen darüber sind geteilt. (Symbolbild)

Das Dirndl gehört zur Wiesn wie das Amen in der Kirche. Doch nicht immer ist auf dem Oktoberfest das traditionelle Gewand zu sehen. Vor allem Touristinnen lassen sich eher in billigen Imitationen blicken – oder in einer sportlichen Ausführung.

Vergangenes Jahr sorgte Adidas erstmals mit einer eigenen Dirndl-Kollektion für Aufsehen. Scheinbar so erfolgreich, dass der Sportartikelhersteller auch zur diesjährigen Wiesn .

Beim Design baut das Unternehmen aus dem bayerischen Herzogenaurach allerdings nicht auf traditionelle Akzente, sondern setzt beim Look vielmehr auf die berühmten drei Streifen.

In zwei Farben erhältlich: Adidas bringt wieder ein Dirndl auf den Markt

Die Farbauswahl des Adidas-Dirndls ist überschaubar, das 2026er-Modell ist in Schwarz oder Zinnoberrot erhältlich. Der Kostenpunkt liegt dabei bei etwa 400 Euro, rund 50 Euro mehr als beim Vorjahresmodell.

Das Dirndl besteht aus Twill-Material und besitzt einen V-Ausschnitt. Dazu kommen seitliche Eingrifftaschen und eine Schürze im Wendedesign. Die charakteristischen drei Streifen, die sich am Rock entlangziehen, und das berühmte Trefoil-Logo, welches weitere Akzente setzt, lassen das Adidas-Dirndl deutlich sportlicher aussehen als ein traditionelles Dirndl.

Das Dirndl vereine "klassisches Festtagsflair mit modernem Stil" und sei eine "Hommage an Sport, Stil und Kultur“, so Hersteller Adidas.

Meinungen zum Adidas-Dirndl sind geteilt

Ob das die Wiesnbesucher und -besucherinnen auch so sehen, wird sich in knapp drei Wochen zeigen. Am Vorjahresmodell, welches schnell vergriffen gewesen sein soll, schieden sich im vergangenen Jahr die Geister, das Design sorgte in den sozialen Medien für teils lebhafte Diskussionen.

ist das Adidas-Dirndl in Zinnoberrot zu sehen. Die Meinungen ihrer Follower unter dem Clip sind geteilt.

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So sind negative Kommentare wie "Grauslig! Würde ich nicht tragen!", "Das sieht grausig aus.... Das hat mit Tracht nichts zu tun" oder "Schuster bleib bei deinen Leisten... Dies ist niemals ein Dirndl...." zwar in der Mehrheit, aber auch Kommentare, die sich positiv zum sportlichen Design äußern, sind vorhanden. So ist eine Followerin Feuer und Flamme und schreibt: "So viel geiler als die traditionellen". Eine andere kommentiert mit "Oh, das ist total meines."