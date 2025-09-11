Die 95.5 Charivari "Wiesn-Challenge": Täglich die Chance auf einen exklusiven Wiesn-Tisch!
So kann der Wiesn-Tisch gewonnen werden
- Morgens 8:10 Uhr reinhören: Bei "Larissa Lannert live" wird die Tages-Challenge vorgestellt – mal verrückt, mal ganz einfach
- Kurz anrufen: Wer zur Aufgabe passt, ruft direkt im Studio an: 089 / 57 955 955
- Gewinnen und feiern: Wird der Teilnehmer on air als Gewinner gekürt, gehört ihm der Wiesn-Tisch
Wiesn-Paket inkl. Tisch zu gewinnen
- Reservierter Tisch für zehn Personen in Kuffler’s Weinzelt
- 500-Euro-Gutschein für Essen und Trinken im Zelt
- Fahrchips für die Fahrgeschäfte
- After-Wiesn: Freier Eintritt inkl. Begrüßungsdrink im Wiesnclub an der Bavaria
Warum jetzt mitmachen?
Die Wiesn 2025 verwandelt München vom 20. September bis 5. Oktober in das größte Volksfest der Welt – perfekte Bühne für einen VIP-Tag. Kuffler’s Weinzelt gilt als stilvolle Adresse zum Feiern; der Wiesnclub liegt direkt an der Theresienwiese und öffnet abends für die After-Wiesn. Und vorher heißt es noch kostenlos Fahrgeschäfte fahren.
Hier gibt’s alle Informationen und die aktuelle Wiesn-Challenge zum Nachlesen: charivari.de
