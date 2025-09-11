München im Wiesn-Fieber – und 95.5 Charivari legt noch einen drauf: Bei der "Wiesn-Challenge" gibt’s jeden Tag eine neue, überraschende Aufgabe für ganz München. Wer zur Challenge passt, und sich meldet, hat die Chance auf den begehrten Wiesn-Tisch in Kuffler’s Weinzelt. Mitmachen ist simpel, der Spaß garantiert.

11. September 2025 - 17:02 Uhr

Verlost wird ein reservierter Tisch auf der Wiesn sowie ein 500 Euro-Gutschein.

So kann der Wiesn-Tisch gewonnen werden

Morgens 8:10 Uhr reinhören: Bei "Larissa Lannert live" wird die Tages-Challenge vorgestellt – mal verrückt, mal ganz einfach

Kurz anrufen: Wer zur Aufgabe passt, ruft direkt im Studio an: 089 / 57 955 955

Gewinnen und feiern: Wird der Teilnehmer on air als Gewinner gekürt, gehört ihm der Wiesn-Tisch

Wiesn-Paket inkl. Tisch zu gewinnen

Reservierter Tisch für zehn Personen in Kuffler’s Weinzelt

500-Euro-Gutschein für Essen und Trinken im Zelt

Fahrchips für die Fahrgeschäfte

After-Wiesn: Freier Eintritt inkl. Begrüßungsdrink im Wiesnclub an der Bavaria

Warum jetzt mitmachen?

Die Wiesn 2025 verwandelt München vom 20. September bis 5. Oktober in das größte Volksfest der Welt – perfekte Bühne für einen VIP-Tag. Kuffler’s Weinzelt gilt als stilvolle Adresse zum Feiern; der Wiesnclub liegt direkt an der Theresienwiese und öffnet abends für die After-Wiesn. Und vorher heißt es noch kostenlos Fahrgeschäfte fahren.

Hier gibt’s alle Informationen und die aktuelle Wiesn-Challenge zum Nachlesen: