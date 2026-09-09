Zum Oktoberfest erwartet die Bahn pro Tag etwa 100.000 Fahrgäste zusätzlich in München. Doch am Hauptbahnhof herrscht wegen Bauarbeiten ohnehin Platzmangel. Wie dieses Problem gelöst werden soll.

Auch mit Aufklebern auf dem Boden will die Bahn Engpässe am Münchner Hauptbahnhof vermeiden. (Archivbild)

München

Trotz Bauarbeiten am Münchner Hauptbahnhof will die Bahn zum Oktoberfest ausreichend Platz für die erwarteten Besuchermassen schaffen. An einem teils noch gesperrten Bahnsteig sollen die Arbeiten unterbrochen werden, damit dieser wieder komplett benutzt werden kann, teilte die Bahn mit. Außerdem soll bis zur Wiesn ein neuer Zugang zum Starnberger Flügelbahnhof (Gleise 26 bis 36) fertig sein, um Engpässe zu vermeiden.

Vor den bayerischen Sommerferien war es am Hauptbahnhof zu Stoßzeiten immer wieder zu Gedränge unter Fahrgästen gekommen, weil wegen der Arbeiten am Kopfbahnhof weniger Platz zur Verfügung steht als sonst. Die umfassende Modernisierung soll noch mehrere Jahre dauern.

Täglich bis zu 100.000 Fahrgäste mehr zur Wiesn: Das plant die Bahn noch

Die Bahn will deshalb auch mit einer speziellen Software besser im Blick behalten, wo es voll wird, und Fahrgäste besser leiten. Dazu würden rund ein Viertel mehr Sicherheitskräfte eingesetzt als im Vorjahr und zusätzlich mehr als 20 "Reisendenlenker". Helfen sollen an potenziellen Flaschenhälsen auch Bodenmarkierungen, "die zum Weitergehen animieren".

Die Bahn rechnet laut Bayern-Chef Christoph Kraller zur Wiesn mit täglich 100.000 Reisenden mehr als sonst. Laut Bahn nutzen jeden Tag mehr als 450.000 Menschen den Hauptbahnhof in München. "Weil dann jeder Quadratmeter zählt, schaffen wir am Hauptbahnhof mehr Platz, stocken unser Personal auf und verbessern die Wegweisung zum Festgelände", sagte Kraller. Es komme trotzdem auch auf "Rücksicht und Besonnenheit" der Gäste an.

Während der Wiesn herrscht am Halt Hackerbrücke oft dichtes Gedränge. (Archivbild) © Lukas Barth/dpa

Nicht nur am Hauptbahnhof wird es ab dem 19. September voraussichtlich besonders voll, sondern auch an der S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke. Vor allem dort will die Bahn deshalb auch deutlich mehr Sicherheitsmitarbeiter einsetzen, die mit der Bundespolizei die Einhaltung der Regeln kontrollieren sollen. Unter anderem dürfen Fahrgäste keine Folienballons, Maßkrüge oder Glasflaschen von der Theresienwiese mitnehmen.

Mit einer Drohne sollen außerdem Menschen, die verbotenerweise auf den Gleisen unterwegs sind, schneller entdeckt werden - damit schnell wieder Züge fahren können.

Insgesamt seien zur Wiesn mehr als 500 zusätzliche oder verlängerte S-Bahn-Fahrten geplant - im 20-Minuten-Takt bis tief in die Nacht. Zudem sollen Regionalzüge mehr Platz für Fahrgäste bieten.