Bei Zärtlichkeiten mit Bekanntschaft: Unbekannter belästigt Frau nach Wiesn-Besuch

Eine 21-Jährige zieht mit ihrer Wiesn-Bekanntschaft weiter zu einem Park in der Nähe der Theresienwiese. Doch dort wird plötzlich ein anderer Mann übergriffig.

Beim Austausch von Zärtlichkeiten mit einer Wiesn-Bekanntschaft ist eine junge Frau auf einer Parkbank Opfer eines Übergriffs von einem anderen Mann geworden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Vergewaltigung der 21-Jährigen und sucht nach einem bislang unbekannten Täter.

Eine 21 Jahre alte Touristin aus Kanada hat nach Polizeiangaben am Freitag bei einem Ausflug auf die Wiesn einen 23-jährigen Italiener kennengelernt. Beide waren sich auf Anhieb sympathisch und feierten gemeinsam auf der Wiesn. Abends ging das Paar kurz vor 20 Uhr rüber zur Theresienhöhe in Richtung U-Bahnhof. Im Bavariapark kamen sich die beiden Wiesn-Fans näher. Beim Austausch von Zärtlichkeiten auf einer Parkbank, so ein Polizeisprecher, sei plötzlich ein unbekannter Mann aufgetaucht, der offenbar dachte, dass er bei dem schmusenden Pärchen mitmischen könne. Die 21-Jährige spürte, wie ihr der Fremde mit der Hand zwischen die Beine fuhr und mit einem Finger in sie eindrang. Da das gegen den Willen der jungen Frau geschah, "ist juristisch der Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt", erklärte ein Polizeisprecher am Montag.

Täter ergreift sofort die Flucht

Die 21-Jährige schrie nach Angaben der Polizei laut auf und wehrte sich gegen den Übergriff. Der bisher nicht identifizierte Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die Kanadierin und ihr italienischer Begleiter verständigten umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bisher erfolglos. Das Kommissariat 15, zuständig für Sexualdelikte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.