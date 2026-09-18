Es ist eine der größten Ehren, die einem in München zuteilwerden können: beim Wiesn-Anstich mit Markus Söder und Dominik Krause am Tisch zu sitzen. Die AZ weiß, wer am Samstag dabei ist: ein Adeliger, ein Nationalspieler und ein Star der klassischen Musik.

Die Bayern-Stars Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Harry Kane mit ihren Ehefrauen auf der Wiesn 2025. Dieses Jahr darf einer von ihnen beim Wiesn-Anstich im Schottenhamel am Tisch mit OB Dominik Krause und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sitzen.

Es ist eine Markus-Söder-Woche für Joshua Kimmich. Dieser Tage erst wurde er mit den anderen Bayern-Spielern und -Spielerinnen feierlich in der Staatskanzlei empfangen. Am Samstag wird er schon wieder persönlich auf den Ministerpräsidenten treffen.

Wie die AZ aus Rathaus-Kreisen erfuhr, wird Kimmich eine ganz besondere Ehre zuteil: Der Nationalspieler wurde eingeladen, zum Mittagessen und auf eine Maß Bier am wichtigsten Tisch des Tages zu sitzen: oben in der Ratsboxe des Schottenhamelzelts unmittelbar nach dem Anstich bei Neu-OB Dominik Krause (Grüne) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

FC-Bayern-Star Kimmich an einem Tisch mit Krause und Söder

Allzu vertraulich dürften die Gespräche dort nicht ausfallen: Alle Kameras sind stets auf eben jenen Tisch gerichtet – nur kurz werden die Reporter traditionell vertrieben, wenn es heißt, dass MP und OB gerne "in Ruhe" essen wollen. Die AZ weiß auf jeden Fall: Die Vorfreude bei Joshua Kimmich und seiner Frau Lina, die dem Vernehmen nach ebenfalls in der Ratsboxe erwartet wird, ist groß. Beide gelten als sehr große Wiesn-Fans.

Für Kimmich selbst aber wird es dieses Jahr nur wenig Wiesn-Vergnügen geben: Am Sonntag steht noch der Besuch der Käfer-Schänke mit dem FC Bayern an, dann geht es auf Länderspielreise.

Am Samstag aber wird es erstmal ein Mittag in ungewohnter Runde. Nach AZ-Informationen werden am Tisch von Dominik Krause und Markus Söder noch Herzog Franz von Bayern (mit seinem Partner Thomas Greinwald) und der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Lahav Shani, sitzen.

Aufmerksam wird sicher auch der erste Auftritt von Dominik Krauses Verlobtem Sebastian Müller bei einem Anstich verfolgt werden.