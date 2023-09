Anheuser-Busch InBev sucht "Miss und Mister Maß"

Mit dieser Aktion zur Wiesn möchten wir die Servicekräfte, ohne die kein Bier und kein Essen an den Tisch kommt, in den Mittelpunkt rücken. Ihnen gehört unser allerhöchster Respekt und Dank. Denn ohne sie geht nichts. Sie sind einfach unersetzlich – jetzt zur Wiesn wie auch im Betrieb in den Gaststätten und Restaurants in ganz Deutschland.