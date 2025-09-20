Die Wiesn geht los! Die AZ liefert einen Überblick zum Oktoberfest-Auftakt. Von Anreise bis Trachtenzug.

Am ersten Wiesn-Wochenende ist viel geboten. Die AZ gibt Ihnen einen Überblick.

Das Warten hat ein Ende: An diesem Wochenende heißt es endlich “Ozapft is!”16 Tage lang wird unter der Bavaria das Oktoberfest gefeiert – dieses Wochenende sogar bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen.

Damit Sie entspannt in den Wiesn-Wahnsinn starten können, haben wir die wichtigsten Infos für das erste Wiesn-Wochenende zusammengestellt.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

So kommen Sie zur Wiesn

Die Öffis werden am Wochenende voll sein. Um dem Trubel an der U-Bahn-Station Theresienwiese zu entkommen, steigen Sie besser an benachbarten Stationen aus. Vom Hauptbahnhof sind es nur 15 Minuten zu Fuß. Wer mit der U3 oder U6 fährt, steigt am besten an den Haltestellen Goetheplatz oder Poccistraße aus. Auch mit den Trams 16, 17, 18 und 19 sind Sie schnell da.

Mehrere Buslinien wie 53, 58, 68 und 62 halten rund um die Theresienwiese. Abends fahren die U-Bahnen im 10-Minuten-Takt bis 1:30 Uhr, zusätzlich gibt es Nachtbusse und -Trams.

Die Karte zeigt Ihnen alle wichtigen Orte auf der Wiesn – auch wo Sie die nächste Haltestelle finden. © Referat für Arbeit und Wirtschaft, Moritz Röder

Einzug der Wirte und Brauereien

Den Auftakt zum Oktoberfest bildet der Einzug der Festwirte und Brauereien. Noch vor dem berühmten "Ozapft is!" ziehen sie mit festlich geschmückten Kutschen und Brauereigespannen auf die Theresienwiese ein.

Der Marsch startet hinter dem Sendlinger Tor und führt über die Sonnenstraße und Schwanthalerstraße bis zum Bavariaring, wo es direkt in die Festzelte geht.

Das Spektakel kann man sich freilich auch vom Straßenrand aus anschauen.

Mit festlich geschmückten Brauereigespannen und Kutschen ziehen die Wirte am Samstagmorgen auf die Theresienwiese ein. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Eröffnung und Anstich

Das Highlight der Wiesn ist der berühmte Anstich: Um Punkt 12 Uhr zapft Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Oktoberfestbier in der Schottenhamel-Festhalle an. Traditionell wird die erste Maß dem bayerischen Ministerpräsidenten, also derzeit Markus Söder (CSU), gereicht.

OB Dieter Reiter zapft beim 189. Oktoberfest an. © IMAGO/Stefan M. Prager

Nach dem erfolgreichen Anzapfen ertönen zwölf Böllerschüsse vor der Bavaria, die das Signal für die restlichen Zelte geben: Die Wiesn ist eröffnet, das Bier darf nun in die Maßkrüge fließen!

Denn auch wenn die Wiesnzelte am ersten Samstag bereits ab morgens um 9 Uhr geöffnet sind, darf erst nach den Schüssen in allen Zelten endlich Bier ausgeschenkt werden.

Wer ausschlafen will oder keine begehrten Plätze im Schottenhamel ergattern konnte, kann das Spektakel auch live im TV verfolgen. Die AZ hält Sie mit einem Wiesn-Newsblog auf dem Laufenden.

Der Trachtenzug

Ein weiteres Wiesn-Highlight ist natürlich der Trachten- und Schützenzug am Sonntag. Pünktlich um 10 Uhr setzt sich der fast sieben Kilometer lange Zug am Max-II-Denkmal in Bewegung und zieht an den jubelnden Zuschauern vorbei und stellt seine prachtvollen Trachten zur Schau.

Ein besonderer Höhepunkt des Oktoberfests ist der Trachten- und Schützenzug am Eröffnungswochenende durch die Münchner Innenstadt vor tausenden begeisterter Zuschauern aus aller Welt. © IMAGO

An der Spitze reitet wie gewohnt das Münchner Kindl, gefolgt von der ersten Festkutsche mit Oberbürgermeister Dieter Reiter und seiner Frau Petra, die traditionell von der Stadtwache Würmesia begleitet wird. Ziel ist, wie könnte es anders sein, die Theresienwiese, wo im Anschluss bei bestem Wetter ausgelassen gefeiert wird. Auf eine friedliche Wiesn!