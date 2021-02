Ohne Zuschauer, ohne Singspiel: Nockherberg 2021 findet statt

In diesem Jahr soll der Nockherberg wieder stattfinden, Corona-bedingt allerdings ohne Zuschauer und Singspiel.

München - Nach der Absage im letzten Jahr wird 2021 auf dem Nockherberg wieder derbleckt – aber wegen Corona anders als gewohnt. Maxi Schafroth wird am 3. März auf der Bühne des Paulaner am Nockherberg die traditionelle Salvator-Rede vor einem weitgehend leeren Saal halten. Zuschauer sieht das Corona-Konzept von Paulaner nicht vor.

Nockherberg 2021 live im BR

Auch das traditionelle Singspiel muss leider ausfallen, obwohl die Singspiel-Autoren Richard Oehmann und Stefan Betz auch dieses Jahr wieder "gute Ideen" gehabt hätten, wird Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt in einer Mitteilung am Freitag zitiert.

„Wir halten an der Tradition dieser Veranstaltung fest und freuen uns, dass Maximilian Schafroth den Mut hat für seine zweite – eigentlich schon dritte – Rede, etwas ganz Neues zu wagen. In den letzten Wochen haben wir am Konzept gearbeitet, inklusive eines sehr umfangreichen Hygieneplans, und freuen uns, jetzt ankündigen zu können: Ja es gibt eine Salvator-Probe, am traditionellen Ort, zur traditionellen Zeit", so Steinfatt weiter.

Der Bayerische Rundfunk wird den Starkbieranstich und die Salvator-Rede am 3. März (ab 20.15 Uhr) live übertragen.

Nockherberg und Corona: Schon zum zweiten Mal besonders

Bereits 2020 hatte Paulaner das Derblecken nach einigem Zögern absagen müssen. Die damals gerade aufkommende Pandemie machte der Brauerei einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr nun also soll wenigsten Kabarettist Maxi Schafroth seinen Auftritt bekommen.