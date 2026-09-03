Zur Wiesn schnellen in München die Übernachtungspreise in schwindelerregende Höhen: Airbnb-Wohnungen kosten teils Tausende Euro pro Nacht, Hotels ziehen nach – und immer mehr Gäste flüchten in improvisierte Matratzenlager, um sich das Oktoberfest überhaupt noch leisten zu können.

Bis zu sieben Millionen Gäste und eine immense Nachfrage nach Übernachtungen: Das treibt die Preise für Untermieten in ungeahnte Höhen.

Solch einen Preissprung sieht man recht selten auf den einschlägigen Angebotsportalen. Wiesn oder nicht Wiesn. Das ist hier die Frage. Und die Inflation mag auch eine Rolle spielen. Wer zum Oktoberfest nach München kommt und rund um die Theresienwiese eine Bleibe sucht, der dürfte ziemlich erstaunt auf den Monitor starren, welche Zahlen da herumtanzen.

Um den Unterschied zu verdeutlichen: Sucht man bei dem beliebt-berüchtigten Portal Airbnb am Wochenende vor Wiesnstart eine Übernachtung vom 12. auf den 13. September (Samstag auf Sonntag), beginnen die Untermiet- und Übernachtungskosten rund um den Bavariaring bei 80 Euro pro Person. Aber das alles bleibt noch im niedrigen dreistelligen Bereich. Bei maximal 218 Euro in der Landwehrstraße ärgert man sich bestimmt auch. Aber zur Not leisten sich das Touristen schon.

Mit das Teuerste zur Untermiete beim Oktoberfest: ein Apartment an der Goethestraße Ecke Pettenkoferstraße für 3564 Euro je Nacht. © Airbnb

Ab dem ersten Wiesn-Wochenende steigt langsam der Puls

Doch wer aktuell ab dem ersten Wiesn-Wochenende (19. bis 20. September) suchen sollte, könnte vor allem bei einer Vorerkrankung Blutdruckschwankungen bekommen. Da geht der Puls bei 300 Euro pro Person und Nacht sanft in die Höhe. Immerhin, direkt an der Theresienwiese, ein Schlafzimmer plus Queensize-Doppelbett, heißt es da, nordwestlich des Bavariarings, nahe dem Forum Schwanthalerhöhe.

Doch da geht noch a bisserl was. Am ersten Wiesn-Wochenende ruft ein Anbieter an der Bavariastraße Ecke Poccistraße 1270 Euro je Nacht auf. Doch immerhin bekommt man dafür: drei Schlafzimmer, fünf Betten und 1,5 Bäder. Dagegen wirkt die 3,5-Zimmer-Wohnung mit einem Bett und 1,5 Bädern an der Kapuzinerstraße für 300 Euro je Nacht fast wie ein Schnäppchen.

Mitunter das Teuerste, was man sich zur Wiesn an Untermiete leisten kann: 3564 Euro je Nacht

Springen wir zum zweiten Wiesn-Wochenende (26. auf 27. September) und suchen erneut direkt rund um die Wiesn. In Gehweite, wird es nicht günstiger. Da wird am Eck zwischen Gollierstraße und Theresienhöhe 768 Euro je Nacht verlangt: ein Schlafzimmer, zwei Betten, ein Badezimmer.

Suchergebnis vom 30. September auf 1. Oktober: Auch unter der Woche sind mehr als 1000 Euro je Nacht möglich. © Screenshot: Airbnb

Immerhin bleibt der Anbieter aus der Kapuzinerstraße auf dem gleichen Niveau und verlangt weiter 300 Euro je Nacht. Etwas mehr Luxus? Dann wäre vielleicht die 220-Quadratmeter-Wohnung etwas für Sie, in der Ludwigsvorstadt, Pettenkoferstraße Ecke Goethestraße. Drei Schlafzimmer, drei Betten, zwei Bäder. Und dazwischen offenbar ein Wohnzimmer so groß wie ein Ballsaal: schlappe 3564 Euro für die Nacht.

Wie ist die Lage unter der Woche? Ein Blick auf die Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober, Mittwoch auf Donnerstag. Immerhin. Die meisten Angebote sind noch im dreistelligen Bereich.

Unter der Woche spart man sich bei einer Luxus-Übernachtung 46 Maß

Auch auf dem Airbnb-Markt während der Wiesn scheint die Faustregel zu gelten, dass unter der Woche die Preise einen Tick günstiger sind als am Wochenende. Ausreißer ist hier wieder die Wohnung an der Pettenkoferstraße: Jetzt "nur" noch für 2889 Euro. Also fast 700 Euro oder 46 Maß gespart!

Da wirkt es schon fast fair, wenn über das Portal Kleinanzeigen über den gesamten Zeitraum des Oktoberfests in Moosach (Dachauer Straße) ein Apartment für nur 240 Euro je Nacht angeboten wird.

Bei den Preisen behelfen sich natürlich viele mit Notwehr-Maßnahmen. Eine davon: Matratzen-Burgen bauen in den vermieteten Luftschlössern, damit man sich gruppenweise diese Wiesn-Übernachtungen einfacher leisten kann. Wir rufen bei einem Münchner Matratzen-Discounter an. Verkaufen sich günstige Matratzen während der Wiesn besser?

Zum Wiesn-Start zieht der Matratzenverkauf an

Der Mann überlegt kurz und sagt: "Ja. Ich schätze, wir verkaufen zum Start der Wiesn etwa 20 bis 30 Prozent mehr von unseren günstigsten Matratzen." Manche Kunden sagen laut dem Verkäufer ausdrücklich, dass sie wegen der Wiesn etwas kaufen wollen, weil sie etwa Gäste erwarten, die sie unterbringen möchten.

Die Modelle starten bei 69,90 Euro, zehn Zentimeter hoher Schaumstoff. Man kann in etwa erahnen, wie lange so etwas hält. Aber es werde nicht immer die günstigste verkauft, sagt der Fachmann. "Manche leisten sich dann die Modelle bis zu 300 Euro, weil sie die Matratzen auch nach der Wiesn verwenden wollen.

Und was, wenn jemand die Matratze nach dem Fest einfach zurückgeben möchte? "Wer im Laden kauft und dann die Matratze zurückgibt, kann nur eine Gutschrift für den nächsten Kauf bekommen", sagt er.