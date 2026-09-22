Acht Würstel, eine Jury und ein überraschender Sieger: Bei der traditionellen Wiesn-Wurstprüfung zeigt sich, wer dieses Jahr die Nase vorn hat – und warum teuer keineswegs immer besser bedeutet.

Mit einem seligen Lächeln schwenkt KVR-Chefin Hanna Sammüller von den Grünen die Gabel unter ihrer Nase und schnuppert. Auf den Zacken ist eine frisch gebratene Wurst aufgespießt. Es sei der schönste Tag im ganzen Jahr, sagt sie an diesem Dienstagvormittag in der Schießhalle des Armbrustschützenzelts nicht nur einmal: die Oktoberfest-Wurstprüfung.

Eine sogenannte Wurstprüfungskommission, bestehend aus Vertretern von Verbraucherorganisationen, Herstellern und Sachverständigen, prüft jährlich die auf der Wiesn verkauften Schweinswürstel – und wählt dann die beste.

Oktoberfest-Wursttest: Vorjahressieger muss die Krone abgeben

Unter der leitung von KVR-Chefin Hanna Sammüller und im Beisein der Wiesn-Stadträtin Anja Berger wurden die Würstel verkostet. © sigi mueller

Acht verschiedene Würstel traten bei der Probe gegeneinander an. Dabei erfuhren die Tester beim Verkosten nicht, aus welcher Bude, welchem Zelt oder gar von welchem Hersteller die Würstel kamen. Bewertet wurde nach Geruch, Geschmack, Aussehen und Konsistenz. Bis zu 20 Punkte konnte jede Wurst insgesamt erreichen.

Auf einem Prüfungsbogen notierten sich die Teilnehmer ihre Wertungen. Anschließend wurden diese zusammengezählt und der Schnitt berechnet. © sigi mueller

Die schlechteste Wurst erhielt eine Durchschnittswertung von 13,73 Punkten. Wer der Hersteller war, wurde nicht verraten. Nur so viel zu Bezeichnung und Preis: zwei Paar Schweinswürstel vom Grill, verkauft in einem Festzelt für 15,80 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr ein Schritt zurück

Bei den Würsteln, die es auf das Siegertreppchen schafften, wurden die Namen dann genannt. Den dritten Platz belegte die Bratwurst aus der Münchner Wurstbraterei. Dort gibt es drei Schweinswürstel in der Semmel für sechs Euro – das günstigste Produkt an diesem Tag. Die Hersteller saßen an diesem Tag zugleich in der Jury: Andreas Gaßner und Sohn Toni von der Münchner Traditionsmetzgerei Gaßner.

Rechts am Tisch: Toni Gaßner und rechts neben ihm sein Vater Andreas Gaßner. © sigi mueller

Im Vergleich zum Vorjahr ein Schritt zurück, denn im vergangenen Jahr belegten sie mit ihrer Wurst sogar den ersten Platz. Toni Gaßner freut sich trotzdem: "Es ist sehr schön, dass wir wieder einen Stockerlplatz erreicht haben."

Und die beste Wiesn-Wurst 2026?

Vor ihnen landete heuer auf Platz zwei die Münchner Traditionsmetzgerei Vinzenzmurr (2024 lag sie auf Platz eins). Zwei Paar Schweinswürstel mit Kraut für 17,90 Euro gibt es in der Vinzenzmurr Metzger Stubn.

Und die beste Wiesn-Wurst 2026? Die wird in einem großen Zelt serviert: zwei Paar mit Kraut für 15,80 Euro. Mit einer Gesamtwertung von durchschnittlich 17,6 Punkten schafften es die Würstel von Marcus Bauch aus der Thalkirchner Straße ganz nach oben. Verkauft werden sie im Löwenbräu-Festzelt.

Das Fazit der Verkostung: Teuer ist nicht automatisch besser – und auch große Zelte können trotz hoher Stückzahlen mit dem richtigen Hersteller abliefern.