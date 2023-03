Offen für alle: Münchner Bäder zeigen (Regenbogen-)Flagge

Die Stadtwerke wollen mit dem Symbol an allen Bädereingängen ein Zeichen für Akzeptanz setzen. Den Anfang macht das Müller'sche Volksbad.

Eine Mitarbeiterin des Müller'schen Volksbads bringt einen Regenbogen-Aufkleber an.

München - An der Konzernzentrale der Stadtwerke (SWM) klebt sie schon, nun sollen Stück für Stück auch alle Münchner Bäder folgen und ein Zeichen für Akzeptanz setzen: Mit einer Regenbogenflagge in Aufkleberform, die an allen Eingängen angebracht wird.

Münchner Bäder: Regenbogenflagge am Eingang als Zeichen

Den Anfang macht das Müller'sche Volksbad, wie die SWM am Dienstag mitteilen. "Wir behandeln intern und extern alle Menschen gleich – egal wie sich jemand empfindet oder wen er oder sie liebt. Symbol dafür ist der Regenbogenaufkleber, der nach und nach an unseren Gebäuden und Einrichtungen angebracht wird", sagt der Bäder- und Immobilienchef der SWM, Werner Albrecht.

Dass das Volksbad den Anfang macht, ist kein Zufall: Auch wegen der Nähe zum Glockenbachviertel sei es "für große Teile der queeren Community seit vielen Jahren ein beliebter Ort", so SWM-Bäderchefin Nicole Gargitter. Hier hat 2022 auch der erste Trans* Inter*-Badetag stattgefunden.

Stück für Stück sollen nun die anderen Bäder folgen und die sogenannte "Pride Flag" an ihren Eingängen anbringen.