ÖPNV-Streik in München: Donnerstag und Freitag fährt zunächst keine einzige U-Bahn

Verdi hat einen Warnstreik für den Münchner Nahverkehr angekündigt. Zwei Tage lang sollen weder U-Bahnen noch Trams fahren. Auch etwa die Hälfte der Busse fällt aus. Die S-Bahn ist vom Streik nicht betroffen.

So sah es beim ÖPNV-Streik in München 2020 aus: Ein leerer U-Bahnsteig. (Symbolbild)

München - Mit einem Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag und Freitag weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs in München lahmlegen. Betroffen sind U-Bahnen und Trambahnen. Auch etwa die Hälfte der Busse werde ausfallen, wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstag auf einer Pressekonferenz ankündigte.

Vom Betriebsbeginn am Donnerstag bis zum Betriebsschluss am Freitag seien alle Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) zum Warnstreik aufgerufen. Die MVG erwartet "erhebliche Einschränkungen bei U-Bahn, Tram und Bus". Ein geregelter Betrieb werde erst wieder am Samstag möglich sein. Man plane aber, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechtzuerhalten.

ÖPNV-Streik in München: Zunächst fährt keine einzige U-Bahn

Bei den U-Bahnen müsse der Linienbetrieb aus Sicherheitsgründen zunächst komplett eingestellt werden. Ob er später wieder aufgenommen werden könne, hänge davon ab, wie viel Personal trotz Warnstreiks zur Verfügung stehe. Sollte der Betrieb bei der U-Bahn wieder aufgenommen werden können, liegt die Priorität vorerst auf den Linien U3 und U6.

Auch bei der Tram ist die Verfügbarkeit von Personal entscheidend. Einsatzbereite Fahrzeuge würden laut MVG zunächst auf einzelne Linien konzentriert. Die Priorität liegt hier auf der am stärksten nachgefragten Linie 20 sowie der Linie 25 vom Ostfriedhof bis Grünwald.

Während Streik soll jeder zweite Bus in München fahren

Bei den Bussen soll mit den privaten Kooperationspartnern ein ausgedünnter Takt angeboten werden. Hier soll laut MVG jedes zweite Fahrzeug zum Einsatz kommen. Plan ist ein 20-Minuten-Takt auf allen Linien. Der CityRing (58/68) sowie der Expressbus X30 entfallen am Donnerstag und Freitag. Bei den Nachtlinien liegt die Priorität auf den Linien N40, N72 und N80/81. Je nach Personalverfügbarkeit verkehren auch einzelne Fahrzeuge auf anderen Linien.

Er erwarte eine hohe Beteiligung, sagte Gewerkschaftssekretär Franz Schütz. Der Frust bei den Mitarbeitern sei groß. In München gibt es laut Verdi einen eigenen Haustarifvertrag für Mitarbeiter der MVG, der schlechter sei als der Flächentarifvertrag für den ÖPNV. Die Gewerkschaft fordert hier eine Angleichung. Zudem verlangt sie in den Tarifverhandlungen eine Erhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro.

Mit dem Warnstreik am Donnerstag und Freitag verfolge man aber nicht nur dieses Ziel, sondern fordere auch von der Politik die notwendige Finanzierung des ÖPNV. Die Gewerkschaft sieht hier massive Defizite, die beseitigt werden müssten, wenn die Verkehrswende gelingen soll. Auch MVG-Chef Ingo Wortmann betonte die Bedeutung der Verkehrswende. "Die Mobilitätsbranche steht vor den größten Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte", sagte er. Es fehle an einer soliden und nachhaltigen Finanzierung und am Personal. In diesen Punkten sei man sich mit Verdi einig.

S-Bahnen in München nicht von Streik betroffen

Die Aktion wurde von Verdi gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future angekündigt, die Organisation ruft für Freitag zu einem globalen Klimastreik auf.

Von den Arbeitsniederlegungen nicht betroffen sind die Münchner S-Bahnen, Betreiber ist die Deutsche Bahn. Laut Verdi werden auch explizite Schulbusse nicht betroffen sein.

München: Kita-Streik bereits am Mittwoch möglich

Bereits für Mittwoch haben die Gewerkschaften insbesondere Auszubildende, Praktikanten und Studenten der Landeshauptstadt München zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Dem Referat für Bild und Sport liegen bislang keine Erkenntnisse vor, in welchem Ausmaß die städtischen Kitas bestreikt werden. Eltern sollten bei der jeweiligen Kita-Leitung nachfragen, ob die Einrichtung am Mittwoch geöffnet ist.