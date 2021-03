OB-Sprechstunde am Donnerstag live im Internet

Reiter beantwortet live Fragen - die ihm vorab per Mail gesandt werden konnten.

München - Was er in der Pandemie am meisten vermisst? Seine Bürgersprechstunde! Das hat OB Dieter Reiter (SPD) tatsächlich mal gesagt. Nun führt er sie wieder ein. Beziehungsweise probiert er sie in anderer Form aus. Ganz zeitgemäß digital. Heute ist Premiere.

Auf Facebook livestreamen

Um 18 Uhr sendet der OB live auf seinem und auf www.muenchen.de. "Schauen Sie doch einfach mal rein", wirbt Reiter. Fragen kann man live allerdings nicht stellen. Die mussten schon vorab abgegeben werden.