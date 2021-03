OB Dieter Reiter stellt klar: Keine weiteren Öffnungen in München möglich!

Klartext vom OB: Dieter Reiter stellt klar, dass es wegen des aktuellen Infektionsgeschehens keine weiteren Öffnungen ab Montag geben wird. Was das konkret bedeutet.

OB Dieter Reiter erklärte am Donnerstag, dass es in München vorerst keine weiteren Öffnungen geben werde.

München - Die Corona-Lage bleibt weiter angespannt – auch in München. Weil die Inzidenz in der Landeshauptstadt weiter ansteigt, wird es vorerst keine weiteren Öffnungsschritte geben. Das stellte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag in einer Mitteilung klar.

Inzidenz in München steigt kontinuierlich an

Alleine aus rechtlicher Sicht seien weitere Öffnungen in München nicht möglich. Der Grund: Reiter hatte sich bei Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach der genauen Definition der "stabilen Entwicklung" erkundigt. Diesen Begriff hatten Staats- und auch Bundesregierung in Bezug auf mögliche Öffnungen immer wieder verwendet. Welcher Zeitraum genau damit gemeint war, war aber lange unklar.

Das Gesundheitsministerium erklärte nun, dass in der Regel von keiner "stabilen Entwicklung" ausgegangen werden kann, wenn die Infektionszahlen in den vergangenen 14 Tagen einen "kontinuierlichen (ggf. auch leichten) Anstieg" hatten. In München war das der Fall: Innerhalb von nur zwei Wochen stieg die Inzidenz in der Stadt von 45,61 (4. März) auf 68,79 (18. März) an.

Laut Reiter sprechen jedoch auch noch andere Punkte gegen weitere Öffnungen, unter anderem die kaum gegebene Planbarkeit: "So könnten Öffnungsschritte frühestens ab 22. März in Kraft treten – genau an dem Tag der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, bei der mit aller Wahrscheinlichkeit neue Festlegungen zu erwarten sind."

Zudem schließt der OB nicht aus, dass in München schon bald der Inzidenzwert von 100 erreicht werden könnte, ab dem die "Notbremse" in Kraft tritt, bei der alle Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssen. "Einhellige Meinung meiner Fachleute ist, dass wir gerade auch mit Blick auf die deutlich ansteckenderen Corona-Mutanten von steigenden Fallzahlen ausgehen müssen und deshalb auch aus infektiologischen Gründen von weiteren Öffnungsschritten derzeit absehen sollten", so Reiter.

Zumindest in München kann der Öffnungsplan der Bundesregierung nicht wie geplant umgesetzt werden. © Bundesregierung

München: Biergärten und Schanigärten bleiben geschlossen

Hätte es die Infektionslage zugelassen, hätte ab kommendem Montag neben Kinos und Theatern auch wieder die Außen-Gastronomie öffnen dürfen. Für München heißt es jetzt allerdings erstmal: Biergärten und Schanigärten bleiben weiter dicht!