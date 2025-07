Nur noch wenig Zeit: Lösung für die Großmarkthalle in München gefunden?

Ein Hamburger Investor hat sein Interesse angemeldet und verhandelt mit der Büschl-Gruppe.

So könnte der Großmarkt in Sendling einmal aussehen – zumindest nach den Plänen, wie sie der Stadtgestaltungskommission präsentiert wurden.

Noch genau bis zum 23. Oktober hat die Grünwalder Büschl-Gruppe Zeit, um der Stadt für ihr Projekt Großmarkthalle einen Investor zu präsentieren. Diese Fristverlängerung hat ihm der Stadtrat gewährt (AZ berichtete exklusiv), eigentlich wäre das schon Ende Juli fällig gewesen.

In einem Schreiben der Büschl-Gruppe an die Stadträte hieß es als Begründung, "dass wir einen Investor aus Deutschland gefunden haben, der sowohl am Betrieb des Großmarkts als auch an der Immobilienentwicklung großes Interesse zeigt". Wie nun bekannt wurde, handelt es sich dabei um die Hamburger Firma Garbe Industrial Real Estate. Darüber hat der "Münchner Merkur" zuerst berichtet.

Neuer Großmarkt in Sendling: Lösung gefunden?

Ralf Büschl will in Sendling den Großmarkt neu bauen. © Daniel von Loeper

Auf Anfrage der AZ wollte sich Garbe Industrial Real Estate nicht weiter zu den Verhandlungen äußern. Die Hamburger Immofirma ist spezialisiert auf Logistik-Immobilien und betreut solche in ganz Deutschland.

Laut "Merkur" gibt es aktuell eine Absichtserklärung von Garbe, beim Großmarkt einsteigen zu wollen.

Die Büschl-Gruppe hat am Donnerstag auf eine AZ-Anfrage zu den Verhandlungen nicht reagiert. Aus dem Stadtrat sind kritische Stimmen zu hören, er möchte sich auch im Feriensenat dazu noch einmal einen Bericht vorlegen lassen.