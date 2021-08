Noch immer kein Übergang zum Arnulfsteg: Radler queren Tramschienen

Der neue Arnulfsteg sollte für Fußgänger und Radler eine bessere Verbindung über die Bahngleise schaffen. Doch auf der Landsberger Straße fehlt weiterhin ein Übergang. Das führt zu seltsamen Szenen.

München - Im Januar hieß es noch, dass im Laufe des Sommers ein Ampel-Übergang kommen solle (AZ berichtete). Nun ist es schon fast Herbst und Menschen tragen ihr Radl immer noch über die Tramgleise an der Landsberger Straße, um zum Arnulfsteg zu gelangen.

Neuer Übergang: Bauarbeiten noch nicht begonnen

Weil an der Schrenkstraße gerade eine Baustelle ist, fährt die Tram hier gerade nicht. Ideal zum Queren ist der Ort natürlich trotzdem nicht. Wer zum Arnulfsteg möchte, muss entweder bis zur Donnersbergerbrücke weiterfahren - oder in die andere Richtung zur Hackerbrücke. Lösen würde das Problem ein Ampelübergang an der Philipp-Loewenfeld-Straße, beziehungsweise an der Bergmannstraße. Doch den gibt es noch nicht.

Auf AZ-Anfrage verwies das Baureferat auf einen Beschluss des Stadtrats vom Juli. Darin heißt es: Bis Ende dieses Jahres soll der neue Übergang fertig sein - nur haben die Bauarbeiten noch nicht einmal begonnen.