Noch bis 22 Uhr: Deswegen müssen MVG-Fahrgäste heute in München mit Beeinträchtigungen rechnen

Im Laufe des Tages müssen Fahrgäste in München mit Beeinträchtigungen auf den Hauptlinien U3 und U6 rechnen. Das rät die MVG den American-Football-Fans, die für das Munich Game an- und abreisen.

Besonders in der U-Bahn-Station Sendlinger Tor dürfte es vor dem Munich Game zum Stau kommen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen. (Symbolbild)

"Beeinträchtigungen wegen eines Footballspiels in Fröttmaning" ist auf der Seite der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu lesen. Das sportliche Großereignis mit dem Namen Munich Game sorgt dafür, dass die Allianz Arena zur Abwechslung nicht zum Fußball ausverkauft ist, sondern zum American Football. Um 15.30 Uhr startet das Spiel der Detroit Lions gegen New England Patriots.

Beeinträchtigungen über den ganzen Tag

Die MVG warnt deswegen für den ganzen Tag vor Einschränkungen im U-Bahnverkehr auf der Strecke der U3 und U6 Richtung Fröttmaning. Von 9 bis 22 Uhr sei mit Behinderungen und Verspätungen wegen des großen Andrangs zu rechnen.

Fahrgäste sollen außerdem beachten, dass Linie U3 Richtung Moosach erst ab dem Bahnhof Münchner Freiheit fährt.

Die MVG empfiehlt zur allgemeinen Entlastung in dieser Zeit "auf alternative Routen und Verkehrsmittel auszuweichen" und die Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen zu beachten.