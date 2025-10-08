AZ-Plus
Noch bis 17. Oktober dicht: Vollsperrung an beliebter Münchner Umfahrung

In Sendling wird die Eisenbahnüberführung über der Tumblingerstraße für knapp zwei Wochen gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.
Die Unterführung in der Tumblingerstraße wird für knapp zwei Wochen komplett gesperrt.
Die Deutsche Bahn führt von Montag bis Freitag (6. bis 17. Oktober) Arbeiten an der Eisenbahnüberführung über die Tumblingerstraße durch. Aus diesem Grund muss die Unterführung in der Tumblingerstraße zwischen Ruppertstraße und Thalkirchner Straße für den Kfz-Verkehr, den Radverkehr sowie für Fußgänger*innen vollständig gesperrt werden.

Eine Umleitung über die benachbarte Eisenbahnunterführung Thalkirchner Straße ist für alle Verkehrsteilnehmenden ausgeschildert. In Fahrtrichtung stadtauswärts kann alternativ – je nach Ziel – auch die Eisenbahnunterführung Lindwurmstraße genutzt werden.

Während der Arbeiten an der Eisenbahnunterführung wird auch die Metro-Buslinie 62 vom Rotkreuzplatz zum Ostbahnhof angepasst: Die Haltestellen Lagerhausstraße und Ehrengutstraße entfallen. Für die Haltestelle Zenettistraße werden Ersatzhalte in der Thalkirchner Straße, nördlich der Einmündung der Zenettistraße, eingerichtet.

