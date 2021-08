Nicht nur Wiesn

Die Rathaus-Reporterin über die Theresienwiese.

München - Wenn nicht gerade das Oktoberfest stattfand oder aufgebaut wurde, herrschte auf der Theresienwiese große Leere. Corona hat das verändert. Auf dem größten Volksfestplatz der Stadt herrschte (zumindest wenn die Sonne schien) ein wenig Stimmung wie auf dem

Tempelhofer Feld in Berlin: Leute skateten, picknickten, holten sich von dem kleinen Kiosk ein Bier, setzten sich in einen Liegestuhl oder spielten Volleyball.

Doch nun kündigt der Wirtschaftsreferent an, dass die Theresienwiese nach Corona wieder in der Form genutzt werden soll, wie es früher der Fall war. Also im Prinzip gar nicht.

Schließlich leben in der Nähe auch Anwohner, sagt er. Das ist ein Fehler: Corona hat gezeigt, wie groß der Bedarf an freien Flächen für Konzerte und Feste im Freien ist. 42 Hektar mitten in der Stadt nur ein paar Wochen im Jahr zu nutzen, wäre schade - und eine Riesen-Verschwendung.