Nicht nur wegen G7-Protest: Am Wochenende wird's voll in München

Konzerte, Festivals und Proteste: Am Wochenende ist in München einiges los.

Die Fantastischen Vier 2019 bei einem Auftritt in der Olympiahalle. Diesmal treten sie auf dem Königsplatz auf.

München - München steht ein geradezu fantastisches Wochenende bevor mit Konzerten, Partys, dem Tollwood-Festival und zahlreichen Veranstaltungen. Die Stadt wird voll und das wird jeder spüren.

Die Fanta 4, die Fantastischen Vier, geben am Königsplatz zwei Konzerte. Die Bühnenshow "Für immer 30 Jahre Live!" findet am Freitagabend und das zweite Konzert dann am Samstagabend statt.

Mash-Festival im Olympiapark

Zum Extremsport-Festival Munich Mash in den Olympiapark wird es ebenfalls Zehntausende Fans ziehen, die die Show internationaler Extremsportler bewundern wollen. Zudem findet nach zweijähriger Corona-Pause das Festival "Isle of Summer 2022" am Samstag auf dem Gelände der Olympiareitanlage in Riem statt.

Auch auf dem Tollwood-Gelände wird am Wochenende weiter gefeiert. Revolverheld treten am Samstag in der Tollwood-Musik-Arena auf.

Zehntausende Teilnehmer bei G7-Demo erwartet

Und dann ist da ja noch der G7-Gipfel, der sich auch auf die Stadt auswirkt: Am Samstag findet eine große Protestdemo statt, Zehntausende Teilnehmer werden erwartet. Soviel ist also sicher: Es wird voll in München!