"Nicht mehr verhältnismäßig": CSU fordert Ende von Tempo 30 am Mittleren Ring

Kommt Tempo 50 auf dem Mittleren Ring zurück? Genau das fordert jetzt die Rathaus-Fraktion aus CSU und Freien Wählern. Grund sind die veränderten aktuellen Grenzwerte.

Dichter Verkehr bei Tempo 30 auf dem Mittleren Ring zwischen der Parkharfe am Olympiapark und der Donnersbergerbrücke. (Archivbild)

Die Beschränkung auf Tempo 30 markierte im März den vorläufigen Schlusspunkt hinter einem jahrelangen Streit um die Einhaltung von Abgas-Grenzwerten an der besonders belasteten Landshuter Allee. Geht es nach der CSU und Freien Wählern im Münchner Stadtrat, soll Tempo 50 "schnellstmöglich" sein Comeback feiern.

Manuel Pretzl: "Tempo 30 am Mittleren Ring soll kein Dauerzustand werden"

Das Tempolimit sei zur Einhaltung der Stickstoffdioxidgrenzwerte notwendig geworden, um komplette Fahrverbote zu vermeiden – nachdem sich die Werte inzwischen verbessert haben, bestehe keine Notwendigkeit mehr für die Einschränkung, begründet die Fraktion ihren Vorstoß.

"Tempo 30 am Mittleren Ring soll kein Dauerzustand werden. Das haben wir immer betont und der Einführung nur zugestimmt, um weitreichende Dieselfahrverbote zu verhindern. Nachdem das erfolgreich war und der Grenzwert nun unterschritten wird, ist Tempo 30 nicht mehr verhältnismäßig", wird der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl in der Mitteilung zitiert: "Es gibt diese Einschränkung, die tägliche zehntausende Menschen nervt, keine Grundlage mehr."

Sinkende Stickstoffdioxidgrenzwerte: Für Tempo 30 ist nicht mehr notwendig, findet die CSU

Man habe die öffentlich einsehbaren Werte der entscheidenden Messstelle ausgewertet und festgestellt, dass der Grenzwert (40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) im Jahr 2025 voraussichtlich deutlich eingehalten bzw. unterschritten werde, verlautet aus der CSU/FW-Fraktion.

Der durchschnittliche Messwert liege aktuell bei 37,78 Mikrogramm (Stand: 8. Dezember, 4 Uhr). Die Prognose für das Jahr 2026 liegt mit Tempo 50 bei 35 Mikrogramm, wie die Stadt in der 9. Fortschreibung des Luftreinhalteplans im enthaltenen Immissionsgutachten festgestellt habe. Durch die aktuelle und auch die prognostizierte Unterschreitung der Stickstoffdioxidgrenzwerte bestehe für Tempo 30 keine Notwendigkeit mehr.

"Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt München wird aufgefordert, schnellstmöglich zu prüfen, wie und in welchem Zeitrahmen eine Rücknahme der in der 9. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für die LHM enthaltene Maßnahme einer

Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h an der Landshuter Allee (Streckenabschnitt zwischen Höhe Abfahrtsrampe zur Arnulfstraße bis auf Höhe Toni-Merkens-Weg) möglich ist", heißt es in dem am Dienstag eingereichten Antrag der Fraktion.