Newsblog zur Siko 2026 in München: Bundeskanzler Merz in München eingetroffen

Von Freitag, 13. Februar, bis Sonntag, 15. Februar, findet in München die Sicherheitskonferenz 2026 statt. Im Bayerischen Hof treffen sich Spitzen-Politiker und weitere Teilnehmer aus aller Welt. Im AZ-Newsblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Für die Polizei bedeutet die Sicherheitskonferenz immer einen Großeinsatz. (Archivbild)

Jedes Jahr treffen sich in München Staats- und Regierungschefs, Minister und Fachleute zur Sicherheitskonferenz. Die Münchner Siko gilt als das wichtigste internationale Forum für Sicherheit und Außenpolitik mit hochrangigen Politikern und weiteren Teilnehmern aus aller Welt. Sie findet heuer zum 62. Mal statt, traditionell im Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz.

Während der Siko halten wir Sie hier im Newsblog auf dem Laufenden:

+++ Bundeskanzler Merz in München eingetroffen +++

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist im Hotel Bayerischer Hof eingetroffen. Er wird die Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag eröffnen. Zum Auftakt des weltgrößten Sicherheitstreffens steht der Bundeskanzler im Fokus der internationalen Politik.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird die Sicherheitskonferenz am Freitag eröffnen. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

+++ Greenpeace-Aktivisten seilen sich von Kran ab +++

An einem Baukran in etwa 60 Metern Höhe haben Aktivisten vor der Münchner Sicherheitskonferenz ein Banner entrollt. Die Aktivisten wollen durch den Protest auf die europäische Abhängigkeit von Russland und den USA durch Flüssiggaslieferungen aufmerksam machen, wie es in einer Mitteilung von Greenpeace hieß. Mehr dazu lesen Sie hier.

Aktivisten seilen sich von einem Kran in der Nähe der Münchner Sicherheitskonferenz ab. © Kay Nietfeld/dpa

+++ Rubio bei der Siko in München: Das sagt der US-Außenminister zu Europa +++

Mit Spannung wird der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Davor betont er die feste Verbindung zu Europa. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Umfrage vor der Siko: Jeder zweite Deutsche sieht USA eher als Gegner +++

Jahrzehntelang galten die USA als engster und wichtigster Partner Deutschlands außerhalb Europas. Unter US-Präsident Donald Trump werden die Vereinigten Staaten in Deutschland nun aber eher als Gegner wahrgenommen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zur heute beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz hervor.

Danach nehmen 49 Prozent der Befragten die USA eher als Gegner wahr und nur 16 Prozent überwiegend als Partner. 29 Prozent antworteten "weder noch" und 6 Prozent machten keine Angaben.

Bei Russland fällt die Einschätzung im negativen Sinne sehr eindeutig aus: 5 Prozent der 2042 Befragten nehmen das vom russischen Präsidenten Wladimir Putin geführte Land eher als Partner wahr und 76 Prozent eher als Gegner.

+++ Siko in München: Hier wird am Samstag demonstriert +++

Rund um die Siko finden am Samstag zahlreiche Demonstrationen in München statt. Unter dem Motto: "Menschenrechte und Freiheit im Iran. Internationale Solidarität mit dem iranischen Volk" findet von 12 bis 17 Uhr eine Kundgebung auf der Theresienwiese statt. Die Veranstalter haben sich zum Ziel gesetzt, 100.000 Teilnehmer zu mobilisieren.

Hinweis für Teilnehmer: Die Die Polizei rechnet mit einer Vielzahl an Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet und Europa. Im Umfeld der Theresienwiese stehen keine Parkplätze für Autos und Busse zur Verfügung. Die Polizei wird vor Ort entsprechende Verkehrsmaßnahmen durchführen und Verkehrsverstöße ahnden. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Auch das Ein- und Aussteigenlassen an der Theresienwiese ist nicht möglich. Teilnehmern, die mit Bussen anreisen, empfiehlt die Polizei, auf den kostenfreien Parkplatz an der Messe München auszuweichen. Von dort kann die Anreise zur Theresienwiese mit der U2 bis zur Haltestelle Innsbrucker Ring und dann die U5 bis zur Theresienwiese genutzt werden. Reisende können zudem mit der S-Bahn ab den Haltepunkten Riem oder Feldkirchen ohne Umstieg zum Hauptbahnhof München oder zur Hackerbrücke fahren und von dort in wenigen Minuten zur Theresienwiese laufen.

Die traditionelle Siko-Demo des Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz führt am Samstag vom Stachus über den Lenbachplatz, Odeonsplatz bis vor das Rathaus (12.30 bis 17 Uhr). Daran sollen sich 4000 Menschen beteiligen. Gleichzeitig ist eine Menschenkette quer durch die Fußgängerzone vom Stachus zum Marienplatz geplant.

Das Bündnis "München steht auf" hat eine Kundgebung am Samstag (12.40 Uhr bis 19 Uhr) am Odeonsplatz mit rund 3000 Teilnehmern und einem Demozug angemeldet.

Eine Demo unter dem Motto "Starkes Europa zusammen mit der Ukraine" findet am Samstag am Max-Joseph-Platz (13 bis 17 Uhr) statt. Erwartet werden rund 3000 Teilnehmer. Am Königsplatz findet zudem eine Demo statt unter dem Motto "Gegen das Mullah-Regime im Iran. Unterstützung unserem Kaiser Reza Pahlavi" mit erwarteten 600 Teilnehmern.

+++ "Tatort"-Dreh auf der Siko +++

Kurios: Die Münchner Sicherheitskonferenz dient an diesem Wochenende als Kulisse für die Dreharbeiten eines neuen "Tatort". Wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilte, wird noch bis Sonntag gedreht.

Im Einsatz ist dabei das neue Münchner Ermittlerduo: Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann und Carlo Ljubek als Nikola Buvak. Die Kommissare bekommen es mit einer getöteten Dolmetscherin zu tun.

Schnell steht fest: Es war Mord. Und der Täter hält sich auf dem streng gesicherten Gelände der Sicherheitskonferenz auf.

+++ Sperrungen und Einschränkungen bei Bus und Tram +++

Rund um den Promenadeplatz gibt es ab Freitag, 5 Uhr morgens, bis Sonntag, 15 Uhr, zwei Sicherheitsbereiche. In die innere Zone, sie umfasst den Promenadeplatz mit den Hotels "Bayerischer Hof" und "Rosewood Munich". Hier kommen nur Konferenzteilnehmer und akkreditierte Personen rein.

Dem schließt sich der zweite Sicherheitsbereich an. In den kommen rein: Anwohner und Personen mit einem "berechtigten Interesse", also Kunden von Geschäften oder deren Angestellte, Patienten von Praxen. Beide Zonen umfassen nach Polizeiangaben die Bereiche: Karmeliterstraße, Promenadeplatz, Prannerstraße, Kardinal-Faulhaber-Straße, Hartmannstraße sowie Teile der Pacellistraße, der Maffeistraße, der Salvatorstraße und des Salvatorplatzes.

Das ist der Bereich, der während der Siko von der Polizei abgeriegelt wird. © Polizei München

Wer zum Bummel in die City will, sollte mit U- und S-Bahn fahren. Bei Tram und Bus muss man aufpassen. Wegen der Sicherheitskonferenz, so teilen die Stadtwerke mit, ist der Abschnitt Karlsplatz – Maxmonument von Freitag, 13. 2., ab ca. 4 Uhr bis Sonntag, 15. 2., ca. 16:30 Uhr gesperrt.

Die Haltestellen Lenbachplatz, Marienplatz (Theatinerstraße), National-Theater und Kammerspiele werden nicht angefahren. Die 19er Tram und die Nacht-Tram N19 werden zwischen Hauptbahnhof Süd und Maxmonument über Sendlinger Tor und Isartor umgeleitet. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Kammerspiele entfällt. Die Tram 21 wird zwischen Hauptbahnhof Nord und Max-Weber-Platz über Sendlinger Tor und Isartor umgeleitet. Lenbachplatz – Maximilianeum werden nicht bedient.

+++ Siko in München: Was Sie zum Start wissen müssen +++

