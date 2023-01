Neues Münchner Faschingsprinzenpaar: "Wir übernehmen die Regentschaft"

Die Faschingsgesellschaft Narrhalla krönt am heutigen Samstag neben dem Prinzenpaar Prinz Steve I. und Prinzessin UIrike I. noch das Kinderprinzenpaar. Bürgermeisterin Verena Dietl übergibt symbolisch den Stadtschlüssel. Ein Gespräch mit dem Prinzenpaar.

München - An diesem Samstag findet auf dem Marienplatz die feierliche Inthronisation des offiziellen Münchner Faschingsprinzenpaares statt. Die AZ traf Steve I. und Ulrike I. vorab.

AZ: Guten Tag, Eure Tollität! Schön, Sie zu sehen, Eure Lieblichkeit!

PRINZ STEVE (lacht): Danke für diese formvollendete Begrüßung. Daran müssen wir uns noch gewöhnen.

PRINZESSIN ULRIKE: Stimmt! Ich fühle mich nach wie vor ein bisserl wie im Film "Plötzlich Prinzessin".

Insignien: Zepter, Ring und Krönchen

Diese werden Sie jetzt ganz offiziell bei der Inthronisation am Samstag, den 7. Januar, auf dem Marienplatz.

ULRIKE: Wir freuen uns riesig, dass es nun losgeht und wir das offizielle Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt München sein dürfen.

Welche Insignien erhalten Sie?

STEVE: Traditionell bekommt der Prinz ein Zepter und den goldenen Prinzenring, die Prinzessin ein Krönchen - und dann erhalten wir noch den Stadtschlüssel.

ULRIKE: Damit übernehmen wir symbolisch bis Aschermittwoch die närrische Regentschaft.

80 Prozent der Auftritte der Faschingssaison in sozialen Einrichtungen

Die gar nicht nur närrisch ist, wenn man an das soziale Engagement der Faschingsgesellschaft Narrhalla denkt.

ULRIKE: Ja, in der Tat. Wir treten mit Garde und Co. nicht nur auf großen Bällen auf. Die Narrhalla bringt gerade auch Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Freude.

STEVE: Fast 80 Prozent aller rund 200 Auftritte in einer Faschingssaison finden in sozialen Einrichtungen statt, beispielsweise in Kindertagesstätten oder Seniorenheimen. Dort ein Leuchten in die Augen zaubern zu können, ist wunderbar.

"Wir arbeiten noch am Feinschliff."

Wie sieht es mit Ihrer Show und dem Prinzenwalzer aus? Klappt schon alles?

STEVE: Wir arbeiten noch am Feinschliff.

ULRIKE: Und üben fast täglich, meist in Tanzschulen, doch auch mal in Steves Wohnzimmer.

Nach Ihrer Arbeit in Ihren eigentlichen Berufen als Physiotherapeutin sowie Versuchsingenieur?

STEVE: Ja, genau. Ich komme von BMW, Ulrike von ihrer Praxis, und dann wird trainiert - inzwischen in vollem Ornat. Drehungen und Hebefiguren mit Ulrike in ihrer Prinzessinnen-Robe statt in Leggings und T-Shirt funktionieren ja ganz anders.

ULRIKE (lacht): Beim Heben sollte zum Beispiel Steves Gesicht nicht unter all dem Tüll verschwinden.

Wann wird Ihr erster großer Auftritt mit Tanz und Show stattfinden?

ULRIKE: Am 14. Januar beim Gardetreffen im Augustiner-Keller muss alles sitzen. Danach gibt's dann immer mehr Termine. Vor uns liegt eine richtig spannende Zeit, die jetzt mit der Inthronisation beginnt.

So läuft der Samstag ab: Krönung mit Krapfen

Am Marienplatz geht's an diesem Samstag rund: Die Inthronisation des offiziellen Münchner Prinzenpaares findet heuer erstmals als große Veranstaltung mitsamt Bewirtung und Präsentation des neuen Narrhalla-Ordens statt. Start ist um 10 Uhr. Für Musik sorgt die Oktoberfest-Band Nachtstark. Um 11.20 Uhr beginnt die Krönungszeremonie. Den Stadtschlüssel übergibt Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) an Prinz Steve I. und Prinzessin Ulrike I. Die Prinzengarde tritt auf, ebenso Gastvereine. Partystimmung mit Speis und Trank bis 16 Uhr: ein Muss (nicht nur) für Faschingsfans.