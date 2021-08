Neuerung bei der MVG: Zeitkarten gibt´s jetzt auch in Tram und Bus

Bislang gab es Wochen- und Monatskarten nur an festinstallierten Automaten an Haltestellen. Das soll sich nun ändern.

An den Automaten der MVG in Bus und Tram gibt es künftig auch Zeitkarten. (Symbolbild)

München – Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat angekündigt, dass künftig auch Wochen- und Monatskarten in Bussen und Trambahnen verkauft werden. Die Zeitkarten sind dann auch an den Automaten in den jeweiligen Verkehrsmitteln erhältlich.

Einen kleinen Haken haben die mobilen Automaten: Barzahlung funktioniert nur bei Beträgen bis 20 Euro. Höhere Beträge können an den Automaten mit Girocard/EC- Karte, Master- und VISA-Card, American Express, V Pay, Maestro sowie Apple Pay und Google Pay in bezahlt werden, teilt die MVG am Mittwoch mit.

Ab wann die Wochen- und Monatskarten auch in Bus und Tram erhältlich sind, ist bislang noch offen.