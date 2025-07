Neueröffnung: L'Osteria hat ein neues Lokal in München

Im Glockenbachviertel hat ein neues Restaurant eröffnet – dort, wo jahrzehntelang das "Sushi + Soul“ zu Hause war. Nach umfassendem Umbau ist aus dem bekannten Ecklokal etwas völlig Neues entstanden – stilvoll, großzügig, aber doch ganz anders als zuvor.

Über 200 Restaurants betreibt L’Osteria in neun europäischen Ländern. In München ist jetzt ein Neues dazugekommen. Mit der Filiale im Glockenbachviertel sind es in der Stadt mittlerweile elf. Das Ecklokal in der Klenzestraße ist sowohl den Bewohnern des Viertels als auch vielen anderen ein Begriff.

26 Jahre lang servierten Christian Herbst und seine japanischen Meister hier Sushi. Ende Januar musste das "Sushi + Soul“ schließen. Zu wenig Umsatz, zu hohe Unkosten und Personalprobleme machten Herbst zuletzt das Leben schwer.

Das Sushi + Soul hat am 26. Januar geschlossen, nun gibt es einen Nachfolger. © Hannes Magerstädt

Monatelang hat L’Osteria das Lokal komplett umgebaut. Ziemlich elegant sieht die neue Filiale aus. Dunkles Holz, bordeauxfarbene Samtvorhänge, Marmor, bequeme Sessel und Stühle, schöne Tapeten und Lampen lassen nicht direkt klassische Pizzeria-Gefühle aufkommen. "Wir haben versucht, den Charme des Viertels zu spiegeln, das etwas Anrüchige des Glockenbachviertels als Ausgehviertel“, sagt Michael Burkhofer.

Edle Lampen, gemütliche Polster und dunkles Holz machen aus dem Lokal eine richtig edle L'Osteria-Filiale. © Daniel Loeper

Er hat die letzten zehn Jahre das L’Osteria-Restaurant im Künstlerhaus geleitet und ist jetzt deutschlandweit für die Systemgastronomie-Unternehmen tätig.

Marius (vorne) und sein Kollege Ali stehen in der offenen Pizzaküche im hinteren Lokalbereich. © Daniel Loeper

Restaurantleiter in der Klenzestraße ist Max Jilg. Auch er ist schon länger L’Osteria-Familienmitglied. Zuletzt in der Filiale auf der Schwanthalerhöhe. Zusammen mit rund 40 Mitarbeitern freut er sich auf die Gäste, die bald ins Lokal im Glockenbachviertel kommen. 140 Sitzplätze hat die L’Osteria innen, im Schanigarten kommen noch einmal 90 dazu. Aber auch, wenn es hier etwas anders aussieht als in den anderen Filialen: "Die Qualität des Essens ist immer gleich“, verspricht Jilg.

So sieht es außen aus beim Sushi+Soul-Nachfolger L'Osteria © Daniel von Loeper

Es gibt die Klassiker der italienischen Küche. Pasta, Salate und natürlich die typischen L'Osteria-Pizzen mit 45 Zentimeter Durchmesser. Die können die Gäste mit zwei unterschiedlichen Belägen bestellen und teilen. Am beliebtesten ist in allen Restaurants die Pizza Margarita (11,50 Euro). Bei den Nudelgerichten sind Spaghetti mit Tomaten und Basilikum (10,95 Euro) die Nummer eins. In München gibt’s dazu Paulaner-Bier (die Halbe für 5,25 Euro), diverse Weine (Das 0,2-Glas für 6,25 Euro) Drinks, Limos und mehr. Mittags stehen monatlich wechselnde Menüs mit Pizza oder Pasta und Salat auf der Speisekarte.

Schon am ersten Tag haben sich die Viertelbewohner ganz selbstverständlich in das neue Restaurant gesetzt. Durch die Nähe zur Isar rechnen die Betreiber auch mit viel To-go-Geschäft. Aber sowohl Team als auch die Einrichtung laden definitiv zum Essen im Restaurant ein.

Klenzestr. 71

Mo-Do: 11 bis 23 Uhr

Fr-Sa: 11 bis 0 Uhr

So, Feiertag: 12 bis 23 Uhr