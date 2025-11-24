Neueröffnung in München: Hier gibt's nicht nur ganz besonderen Kaffee

Im Glockenbachviertel eröffnet das Café "Pastel de Nata" und bringt die süßen, traditionellen Törtchen Portugals nach München. Betreiberin Ana Maria Dias Pires lädt alle ein, die süße Köstlichkeit und den besonderen Kaffee zu genießen.

Nahaufnahme von Pastel de nata, portugiesisch: pasteis de nata. Das berühmte portugiesische Eierpuddingteiggebäck hat jetzt eine neue Heimat im Glockenbachviertel. (Symbolbild)

Von der portugiesischen traurig-sehnsüchtigen Melancholie Saudade ist im neuen Café "Pastel de Nata" in der Müllerstraße nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Betreiberin Ana Maria Dias Pires empfängt die AZ beim Spontanbesuch so herzlich, als hätte sie uns schon erwartet. Am Montag hat die gebürtige Portugiesin ihr Café im Glockenbachviertel eröffnet. "Fünf Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet", erzählt sie der AZ. So lange hat es gedauert, bis der Laden, in dem zuletzt eine Zöttl-Filiale war, fertig renoviert war.

Ana Maria Dias Pires mit ihrer Tochter Bea Wildfeuer. Das Bild an der Wand hat eine befreundete Künstlerin extra für ihr Café gemalt. © ruf

Langweilen musste sie sich in der Zeit nicht, denn sie betreibt um die Ecke, in der Hans-Sachs-Straße das bunte portugiesische Weingeschäft "Club do vinho". Im "Pastel de Nata" verkauft sie auch Wein, Portwein und Madeira, in Zukunft sollen noch ein paar portugiesische Delikatessen dazukommen. Aber im Mittelpunkt steht das berühmte portugiesische Gebäck. Ein "Pastel de Nata" (2,90 Euro) besteht aus einer knusprig-feinen Blätterteigschale, die ganz leicht salzig schmeckt. Gefüllt ist sie mit einer süßen Vanillecreme.

Die Trend zum Zweittörtchen ist groß. Ein "Pastel de Nata" schmeckt knusprig und süß – und ist verdammt schnell aufgegessen. © ruf

Der gewisse Hauch Zimt

Auf Wunsch wird sie mit einem Hauch Zimt bestäubt. Genauso wie der Kaffee. Der heißt hier zwar nicht Galão wie in Portugal, sondern Cappuccino (3,80 Euro), "aber wir legen großen Wert darauf, dass er besonders schmeckt", erzählt Dias Pires. Sie hat mehrere Schulungen und Kurse besucht, um den perfekten Kaffee servieren zu können – auf Wunsch mit einem Hauch Zimt.

"Pastel de Nata" und Kaffee bilden zusammen ein wunderbares Frühstück, das man entweder im Stehen im Café genießt, oder mit nach Hause nimmt. Wer keine Lust auf Süß hat, der probiert die salzigen Rissol.

Das sind knusprige Teigtaschen, gefüllt entweder mit Garnelen, Hähnchen (jeweils 3,50 Euro) oder Gemüse (3,20 Euro), paniert und frisch aufgebacken. Die AZ hat probiert und war erstaunt, wie wunderbar das zum Kaffee passt.

Alles wird in München produziert und täglich frisch in den Laden geliefert.

Salzige Rissol. Gefüllt sind sie entweder mit Garnelen, Hähnchen oder Gemüse. © ruf

Ein Stück Portugal im Glockenbachviertel

Ana Maria Dias Pires freut sich, dass sie endlich ein Stück Portugal in die Müllerstraße bringen kann. Die 67-Jährige ist in Lissabon geboren und aufgewachsen, hat sich in einen Münchner verliebt, geheiratet und ist zu ihm gezogen. Sie bekam zwei Töchter: Bea und Mariana. Mit ihnen führt sie das "Pastel de Nata" gemeinsam. Und weil Dias Pires das alles anscheinend nicht reicht, unterrichtet sie auch Portugiesisch an der Volkshochschule und singt unter dem Namen Delphina Fado. Die traditionellen portugiesischen Lieder laufen im Stehcafé auch im Hintergrund und versüßen die kleinen Puddingtörtchen zusätzlich.

Noch geht die Familie es ganz behutsam an, aber die Nachbarschaft hat den neuen Laden schon entdeckt. Die offizielle Eröffnungsfeier ist am Samstag, den 29. November. "Da sind alle eingeladen", sagt Dias Pires und man glaubt ihr sofort, dass sie sich über jeden einzelnen Gast freut.

Der Laden in der Müllerstraße ist klein, aber herzlich. © ruf

Müllerstraße 35

Mo-Sa: 9 bis 19 Uhr