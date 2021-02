Neuer Pächter am Odeonsplatz: Betten statt Nymphenburger Porzellan

In die Ladenräume am Odeonsplatz, wo bis vor kurzem noch Nymphenburger Porzellan verkauft wurde, zieht jetzt ein Händler für Naturholzmöbel ein.

München - Auch auf der Matratze gelten die Hygienebestimmungen. Zumindest beim Probeliegen im Laden. Das könnte demnächst dort möglich sein, wo bis vor Kurzem noch Nymphenburger Porzellan verkauft wurde.

Gute Lage für Läden am Odeonsplatz

Die Ladenräume am Odeonsplatz haben schnell einen Nachmieter gefunden, dort wird es also Möbel und Matratzen geben. Vielleicht keine schlechte Zeit, um direkt vor die Nase der Frühlingsflanierer zu ziehen - im Lockdown haben sich die Münchner bisher als recht einrichtungsfreudig gezeigt.

Derselbe hat dazu beigetragen, dass die Räume in Bestlage freigeworden sind: Erst vor rund drei Wochen wurde bekannt, dass der Traditionshändler Nymphenburger Porzellan nach sagenhaften 112 Jahren am Standort seinen Flagshipstore am Odeonsplatz schließt.