München - Die neue Mobilitätspartnerschaft zwischen BMW München und der FC Bayern München Basketball GmbH trägt erste Früchte. Die Heimspielstätte, vormals Audi Dome genannt, heißt nun BMW Park.

Der neue Schriftzug wurde am Freitag über dem Haupteingang der 1972 fertiggestellten Rudi-Sedlmayer-Halle im Westpark angebracht. Die Halle will der FC Bayern auch dann weiter nutzen, wenn die Profi-Basketballer im neuen SAP Garden am Olympiapark spielen.

BMW Park: Der neue Name wird über dem Haupteingang der Halle montiert. © BMW

Neuer Name: Aus dem Audi Dome in München wird der BMW Park

Die ersten Spiele im BMW Park wird der FC Bayern München Basketball am 16. und 17. September im Rahmen eines Preseason-Turniers austragen. Beim "MagentaSport Cup" trifft der deutsche Pokalsieger am Samstag auf Virtus Bologna. Im zweiten Halbfinale stehen sich Alba Berlin und Roter Stern Belgrad gegenüber.

Im Rahmen der langfristigen Zusammenarbeit wird BMW Spieler und Trainerteam mit vollelektrischen Fahrzeugen ausstatten, heißt es in einer Pressemitteilung von BMW. Darüber hinaus wollen beide Partner auch außerhalb des Spielfeldes Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und gemeinnützige Projekte fördern, teilt BMW mit.