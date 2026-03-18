Neuer Münchner Stadtrat: Das erste Bündnis steht
"Nach intensiven Vorgesprächen haben die Stadträte Prof. Dr. Jörg Hoffmann, Patricia Riekel und Dagmar Föst-Reich von der FDP sowie Prof. Dr. Michael Piazolo und Andreas Staufenbiel von den Freien Wählern mit ihrer Unterschrift die neue Zusammenarbeit als Ausschussgemeinschaft und als Fraktion der Mitte im Münchner Rathaus besiegelt" – so heißt es in der ersten Pressemitteilung der ersten neuen Fraktion des künftigen Stadtrats.
FDP und Freie Wähler: Thematische Schwerpunkte der fünf Stadträte ergänzen sich
In den Sondierungsgesprächen habe sich eine große inhaltliche Übereinstimmung gezeigt, so die Fraktion weiter. Die thematischen Schwerpunkte der fünf Stadträte würden sich bestens ergänzen.
"Wir freuen uns, dass wir die neue Fraktionsgemeinschaft auf den Weg gebracht haben, und so schnell wie möglich mit der politischen Arbeit loslegen können – ideologiefrei, pragmatisch, lösungsorientiert", so die Mitteilung weiter.
Patricia Riekel übernimmt die Themen Gesundheit und Mobilität
Jörg Hoffmann, von 2008 bis 2014 und seit 2018 für die FDP im Stadtrat, kümmert sich in der künftigen Zusammenarbeit um die Themen Stadtplanung und Bauordnung und Finanzen; Michael Piazolo von den Freien Wählern, früherer bayerischer Kultusminister, um Kultur und die Bereiche des Kommunalreferats.
Patricia Riekel (FDP) übernimmt die Themen Gesundheit und Mobilität, Dagmar Föst-Reich (FDP) Bildung und Soziales sowie Andreas Staufenbiel (FW) Arbeit, Wirtschaft und Sport.
In der noch laufenden Legislaturperiode bildet die FDP mit der Bayernpartei, die in der neuen Wahlperiode keinen Sitz mehr im Stadtrat hat, eine Fraktionsgemeinschaft. Die Freien Wähler hatten sich der CSU angeschlossen.
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