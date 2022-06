Neuer Lieferdienst Biorena: Den Wocheneinkauf in drei Stunden vor die Tür

Biologische Lebensmittel aus der Region kann man sich von Biorena jetzt spontan nach Hause liefern lassen.

Clemens Rengier und seine Kollegin Emma Pötscher mitten in ihrem Sortiment - im Schwabinger Hofladen.

München - Lieferdienste gibt's wie Kiesel an der Isar. Die einen werben mit super Preisen, die anderen mit Lieferungen im Raketentempo. Aber wer braucht schon eine Gurke oder andere Standard-Supermarktware unbedingt innerhalb von zehn Minuten? Bei den diversen Ökokisten dagegen muss man oft schon Tage im Voraus bestellen.

Einfacher Zugang für Münchner zu regionalen Bio-Produkten

Biorena liegt irgendwo dazwischen und wurde von Clemens Rengier gegründet. Der ist am Bodensee aufgewachsen und hatte dort immer direkten Zugang zu den besten Bio-Produkten.

Als es ihn nach München verschlug, musste er immer ganz schön weit fahren, um an Lebensmittel direkt vom Erzeuger zu kommen. Die Idee, solche Lebensmittel auch den Städtern zugänglich zu machen, war geboren: der Lieferdienst Biorena (der Name steht für bio, regional und nachhaltig).

Einer von vier Transportern, die in München Lebensmittel ausfahren. © Sigi Müller

Kooperation mit dem Schwabinger Hofladen

Als Unternehmensberater wusste Rengier, dass es sinnvoll ist, Synergien zu nutzen. So entstand eine Kooperation mit dem Schwabinger Hofladen. Dort werden Lebensmittel direkt vom Erzeuger verkauft. Im Moment ist der Hofladen Zentrale und Lager von Biorena. Seit März beliefern die vier Transporter die Münchner von dort aus mit Obst, Gemüse, Fleisch und Backwaren – und zwar innerhalb von nur drei Stunden.

Ab einem Bestellwert von 29 Euro bekommt man seinen Einkauf in diesem Zeitraum im gesamten Stadtgebiet direkt vor die Wohnung geliefert. Ab 79 Euro ist die Lieferung sogar kostenlos. Bestellt werden kann von Montag bis Samstag 17 Uhr. Ausgeliefert wird bis 21 Uhr. Neben Lebensmitteln gibt es auch Hygieneprodukte.

Familien und junge Berufstätige sind Kunden von Biorena

Kunden sind vor allem Familien und junge Berufstätige, die sich von Biorena ihren Wocheneinkauf nach Hause liefern lassen. Aber auch ältere Menschen, für die das Einkaufen zunehmend beschwerlicher wird, lassen sich gerne ab und an beliefern und sparen sich damit den Weg zum Markt. Auch viele Stammkunden des Schwabinger Hofladens nutzen das Angebot, wenn sie es einmal nicht schaffen, in das wirklich ausnehmend hübsche Geschäft am Hohenzollernplatz zu kommen.

Auch die Weine des Schwabinger Hofladens kann man sich liefern lassen. © Sigi Müller

Inzwischen ist die Nachfrage nach den Lieferungen aber so groß geworden, dass Biorena demnächst in ein neues, größeres Lager nach Freimann umzieht. Aber eine Kooperation mit dem Schwabinger Hofladen bleibt bestehen. Schließlich erreicht man gemeinsam am meisten.